Nan direksyon pou debloke sekrè yo nan twou nwa siplemantè-galaktik

Syantis ki soti nan UR Rao Satellite Center (URSC) nan ISRO ak Enstiti Endyen nan Teknoloji Guwahati (IITG) te reyalize yon zouti enpòtan nan etid la nan twou nwa. Sèvi ak yon teknik ki rele X-ray polarimetry, yo te avèk siksè detekte radyasyon ki emèt nan yon sous twou nwa siplemantè-galaktik la pou premye fwa. Dekouvèt inogirasyon sa a louvri nouvo orizon pou konprann pwosesis fizik ki kache ki antoure twou nwa yo.

Twou nwa a nan kesyon an sitiye nan gwo nwaj Magellanic (LMC), yon ti galaksi konpayon nan Voie Lakte. Li te ye kòm LMC X-3, li se yon sistèm binè ki gen ladann yon twou nwa ak yon etwal nòmal ki pi cho, pi gwo, ak pi masiv pase Solèy nou an. Okòmansman, yon teleskòp radyografi te dekouvwi sistèm nan an 1971 e depi plizyè ekip astwonòm yo te fè rechèch apwofondi.

Rezon ki sot pase a te fè posib pa Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), premye misyon NASA ki fèt espesyalman pou etidye polarizasyon reyon X nan objè selès yo. Te lanse an 2021, IXPE bay yon teknik obsèvasyon inik ki pèmèt syantis yo fouye pi fon nan pwosesis emisyon yo ak jeyometri objè akkresyon alantou twou nwa yo.

Syantis yo ki soti nan IITG ak URSC konsantre etid yo sou LMC X-3, konsidere li yon laboratwa ideyal cosmic. Lè yo mennen ankèt sou siyati polarizasyon radyografi twou nwa sa a lè l sèvi avèk IXPE, yo te kapab detekte emisyon polarize enpòtan. Emisyon sa yo gen anpil chans rezilta nan yon konbinezon de emisyon dirèk ak/oswa reflete ki soti nan yon atmosfè disk pasyèlman ionize.

Anplis de sa, chèchè yo te mezire vire twou nwa a lè yo analize obsèvasyon ki soti nan Misyon Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) ak Misyon Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR). Konklizyon yo endike ke twou nwa a nan LMC X-3 montre wotasyon fèb.

Etid inogirasyon sa a te pibliye nan Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, ki kontribye plis nan konpreyansyon nou sou fenomèn twou nwa yo. Kòm syantis yo kontinye eksplore ak etidye nati a misterye nan twou nwa, zouti tankou sa yo pave wout la pou pwogrè nan lavni nan astwofizik.