Enpak idwojèn net sou chape foton Lyman-Alpha nan galaksi epòk reyonizasyon yo

Astwonòm yo toujou ensèten sou pwosesis la ak tan nan reyonizasyon, ki se lè idwojèn nan linivè a te vin ionize ankò apre yo te egziste kòm atòm net pou apeprè 200 milyon ane. Reyonizasyon se foton Lyman-continuum (LyC) ki kondwi, ki gen enèji pou fè elektwon yo soti nan atòm idwojèn. Kesyon an se, ki kote foton LyC sa yo soti? Anpil astwonòm kwè ke premye galaksi yo te jwe yon wòl nan reyonize linivè a.

Pandan peryòd reyonizasyon an, te gen galaksi ki emèt radyasyon Lyman-Alpha (Lyα), ki lage lè atòm idwojèn tranzisyon soti nan premye eta eksite yo nan eta tè yo. Sepandan, se pa tout foton Lyα yo te kapab chape soti nan galaksi sa yo. Si yon foton Lyα gaye nan kwen yon galaksi, li ka chape epi yo ka detekte. Si pa gen okenn foton Lyα ki ka chape, li sijere ke foton LyC yo tou pa kapab chape, e ke galaksi pa t 'kontribye nan reyonizasyon.

Prezans idwojèn net (HI) nan galaksi sa yo te kapab anpeche foton Lyα yo chape ak, kidonk, foton LyC. Pou mennen ankèt sou sa a, yo te fè yon etid sou yon echantiyon galaksi yo obsève tou pre fen reyonizasyon, lè l sèvi avèk Lyα ak [CII] emisyon (emisyon ki soti nan kabòn ki te absòbe bon kantite enèji pou yon sèl elèktron chape) pou mezire redshifts yo.

Yo te konpare deplasman wouj nan emisyon Lyα ak [CII] nan chak galaksi. Chèchè yo te jwenn ke konpanse vitès ant de kalite emisyon yo, ke yo rekonèt kòm konpanse vitès Lyα a, te korelasyon pozitivman ak mas gaz HI nan galaksi ki soti nan epòk reyonizasyon an. Sa a sijere ke Lyα chape nan galaksi sa yo enfliyanse pa kontni an jeneral gaz HI, olye ke rejyon lokal yo.

Konklizyon yo endike ke yon abondans ogmante nan gaz HI fè li pi difisil pou foton Lyα yo chape, ki tou anpeche chape nan foton LyC ionize. Sa a sijere ke etidye kontni an jeneral HI nan galaksi yo ka bay apèsi sou pwosesis la nan reyonize linivè a.

Obsèvasyon nan lavni pa Teleskòp Espas James Webb (JWST) yo espere bay done pi bon kalite sou ansyen galaksi ki soti nan epòk reyonizasyon an, ki ofri yon pi gwo konpreyansyon sou peryòd enpòtan sa a nan istwa linivè a.

Sous: Lauren Elicker, University of Cincinnati