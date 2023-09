Teknoloji avanse kamera pèmèt rekonstriksyon rapid nan eta kwantik

Chèchè yo te devlope yon teknik inogirasyon lè l sèvi avèk teknoloji kamera avanse pou rekonstwi rapidman ak efikasman eta pwopòsyon konplè patikil konplitché yo. Metòd inovatè sa a pèmèt vizyalizasyon an tan reyèl nan fonksyon vag de foton konplitché, siyifikativman depase apwòch anvan yo ki ta ka pran èdtan oswa menm jou. Aplikasyon potansyèl zouti sa a gen ladan amelyore karakterizasyon eta pwopòsyon, kominikasyon pwopòsyon, ak teknik imaj pwopòsyon.

Ou ka konprann nati entanglement lè l sèvi avèk analoji yon pè soulye. Lè ou chwazi yon sèl soulye owaza, idantite lòt soulye a imedyatman konnen, kèlkeswa kote li nan linivè a. Sepandan, gen ensètitid nannan jiska moman obsèvasyon an.

Fonksyon vag la jwe yon wòl santral nan mekanik pwopòsyon epi li bay yon konpreyansyon konplè sou eta pwopòsyon yon patikil. Li genyen enfòmasyon sou pwopriyete tankou pozisyon, vitès, ak lòt karakteristik patikil la. Nan ka foton konplitché, fonksyon vag pèmèt syantis yo predi rezilta mezi sou foton yo.

Tomografi eta pwopòsyon, ke yo rele tou tomografi pwopòsyon, se yon travay difisil ki enplike nan detèmine fonksyon vag nan yon sistèm pwopòsyon. Metòd anvan yo ki baze sou operasyon pwojektif te mande yon gwo kantite mezi epi yo te pran tan. Anplis de sa, bon jan kalite a nan rezilta yo depann sou konpleksite nan konfigirasyon an eksperimantal epi li te sansib a bri.

Nouvo teknik chèchè nan University of Ottawa ak Sapienza University of Rome devlope olografi dijital, yon metòd yo itilize nan optik klasik pou rekonstwi objè 3D. Lè yo sipèpoze yon eta bifoton ak yon eta pwopòsyon li te ye ak analize distribisyon an espasyal nan arive foton similtane, fonksyon vag enkoni an ka rekonstwi. Yon kamera avanse ak rezolisyon nanosecond kaptire evènman yo, sa ki pèmèt rekonstriksyon rapid.

Dr Alessio D'Errico, youn nan ko-otè yo nan papye rechèch la, mete aksan sou avantaj enpòtan apwòch sa a, ki deklare ke li se eksponansyèlman pi vit pase teknik anvan yo ak genyen batay defi évolutivité. Enpak potansyèl rechèch sa a ale pi lwen pase inivèsite, paske li gen potansyèl pou akselere pwogrè nan teknoloji pwopòsyon, ki gen ladan karakterizasyon eta pwopòsyon, kominikasyon pwopòsyon, ak teknik imaj pwopòsyon.

Etid sa a te pibliye nan Nature Photonics epi yo te finanse pa Chèz Rechèch Kanada, Fon Ekselans Rechèch Canada First, ak NRC-uOttawa Joint Center for Extreme Quantum Photonics (JCEP).

Sous:

– Fotonik lanati