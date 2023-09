Astwonòm yo obsève onn radyo ki soti nan sipènova tip Ia pou premye fwa

Astwonòm yo te fè yon dekouvèt san parèy lè yo detekte onn radyo ki soti nan yon sipènova Tip Ia. Obsèvasyon inogirasyon sa a revele nouvo apèsi sou nati eksplozyon tinen blan ak anviwònman yo ki rich ak elyòm.

Supernovae tip Ia se eksplozyon nikleyè ki fèt nan zetwal tinen blan. Yo lajman itilize pa astwonòm yo mezire distans kosmolojik ak etidye ekspansyon nan Linivè. Sepandan, mekanis egzak la dèyè tip Ia supernovae pa konplètman konprann. Yo kwè ke eksplozyon an deklanche pa akresyon mas soti nan yon etwal konpayon, kote materyèl la akrete konsiste sitou nan idwojèn. Sepandan, yo te sipoze tou ke nen blan yo te kapab akimile elyòm nan yon etwal konpayon ki te deja pèdi kouch ekstèn idwojèn li.

Youn nan mistè ki antoure eksplozyon nen blan se konpòtman matyè dezabiye ki soti nan zetwal konpayon an. Se pa tout materyèl la tonbe sou tinen blan an; kèk ladan yo fòme yon nwaj materyèl sikonstelè alantou sistèm zetwal binè a. Li te espere ke ond chok soti nan eksplozyon an vwayaje nan materyèl sikonstans sa a ta eksite atòm ak rezilta nan emisyon an nan vag radyo fò. Malgre anpil obsèvasyon sou supènova tip Ia ki te fèt nan yon nwaj materyèl sikonstans, emisyon onn radyo yo pa te detekte jiska kounye a.

Yon ekip chèchè entènasyonal, ki gen ladann manm nan Inivèsite Stockholm ak Obsèvatwa Nasyonal Astwonomi Japon an, te obsève yon sipènova Kalite Ia ki te eksploze an 2020. Yo te jwenn ke sipènova sa a te antoure pa materyèl sikonstelè prensipalman ki konpoze de elyòm. Anplis de sa, yo avèk siksè detekte onn radyo ki soti nan supènova a. Konpare fòs onn radyo yo obsève ak modèl teyorik, chèchè yo te detèmine ke tinen blan an te akkresyon materyèl nan yon vitès apeprè 1/1000 mas Solèy la chak ane. Sa a se premye sipènova ki konfime Kalite Ia ki te deklanche pa akresyon mas soti nan yon etwal konpayon ak yon kouch ekstèn ki konsiste prensipalman nan elyòm.

Dekouvèt onn radyo ki soti nan sipènova Tip Ia ki rich ak elyòm sa a pral apwofondi konpreyansyon nou sou mekanis eksplozyon an ak kondisyon ki mennen ale nan yon supernova Tip Ia. Ekip rechèch la planifye pou kontinye chèche emisyon radyo ki soti nan lòt supènova tip Ia pou jwenn plis apèsi sou evolisyon ki mennen nan evènman eksplozif sa yo.

Sous: "A radio-detected type Ia supernova with helium-rich circumstellar material" pa Erik C. Kool, Joel Johansson, Jesper Sollerman, Javier Moldón, Takashi J. Moriya, Seppo Mattila, Steve Schulze, Laura Chomiuk, Miguel Pérez-Torres. , Chelsea Harris, Peter Lundqvist, Matthew Graham, Sheng Yang, Daniel A. Perley, Nora Linn Strotjohann, Christoffer Fremling, Avishay Gal-Yam, Jeremy Lezmy, Kate Maguire, Conor Omand, Mathew Smith, Igor Andreoni, Eric C. Bellm, Joshua S. Bloom, Kishalay De, Steven L. Veterinè cheval, Mansi M. Kasliwal, Frank J. Masci, Michael S. Medford, Sungmin Park, Josiah Purdum, Thomas M. Reynolds, Reed Riddle, Estelle Robert, Stuart D. Ryder, Yashvi Sharma ak Daniel Stern, Lanati, 17 me 2023.