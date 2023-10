United Launch Alliance fikse pou lanse premye wòkèt Vulcan nan lavèy Nwèl la

By

London, 26 oktòb 2023 - United Launch Alliance (ULA), yon antrepriz ki renome ant Boeing ak Lockheed Martin, te anonse ofisyèlman plan li yo pou kòmanse vòl inogirasyon fize Vulcan ki trè antisipe a nan lavèy Nwèl la, jan CNBC rapòte. Tory Bruno, Direktè Jeneral ULA, te revele devlopman enteresan sa a pandan aparans li nan Summit Konsèy Egzekitif Teknoloji CNBC. Fenèt lansman an fikse pou sòti 24 pou rive 26 desanm.

ULA ap jere ak dilijans konstriksyon ak kalifikasyon etap anwo fize Vulcan a, ak yon dat fini prevwa fikse pou Novanm. Sepandan, nan ka ta gen nenpòt reta inatandi, ULA pral repwograme lansman an pou janvye pou asire yon misyon san pwoblèm ak siksè. Lansman Vulcan an te rankontre plizyè kontretan pi bonè ane sa a, ki gen ladan yon eksplozyon motè pandan tès ki te fèt pa founisè li yo, Blue Orijin.

Misyon Cert-1 inogirasyon an pral premye antrepriz pou fize Vulcan a epi li pral enplike transpò yon aterisaj linè komèsyal, devlope pa Astrobotic, ansanm ak yon chaj pou Celestis. Chaj eksepsyonèl sa a pral sèvi kòm yon sèvis kommemoratif, ki pral pote sann cheri moun ki te vle mete repo nan espas etènèl la.

Apre lansman siksè Vulcan an, ULA anvizaje plizyè lanse pou 2024, ak yon akselerasyon ki vin apre nan frekans lansman nan yon orè chak de semèn nan dènye mwatye nan 2025. ULA dènyèman te jwenn yon kontra pou lanse satelit Kuiper Amazon yo, sa ki lakòz yon reta balanse apeprè. 50-50 ant gouvènman an ak pwojè komèsyal yo.

Kesyon moun poze souvan

1. Ki sa ki ULA?

United Launch Alliance (ULA) se yon antrepriz ant gwo ayewospasyal Boeing ak Lockheed Martin, ki espesyalize nan sèvis lansman espas. ULA se renome pou deplwaye wokèt ak chaj itil nan espas.

2. Ki sa ki fize Vulcan?

Fize Vulcan a se yon machin lansman espas inovatè devlope pa ULA. Li reprezante pwochen jenerasyon wokèt ki fèt pou delivre plizyè chaj sou òbit, tankou satelit ak veso espasyèl ekipaj.

3. Ki misyon Cert-1 la?

Misyon Cert-1 la refere a vòl inogirasyon enpòtan nan fize Vulcan la. Li pral transpòte yon aterisaj linè komèsyal ki te kreye pa Astrobotic, osi byen ke yon chaj memoratif pou Celestis, ki pote sann moun ki te vle yon kote pou repo selès.

4. Ki fennèt lansman pou fize Vulcan an?

Fenèt lansman pou fize Vulcan an pwograme soti 24 pou rive 26 desanm. Sepandan, nan ka ta gen sikonstans enprevi, lansman an ka repwograme pou janvye pou asire yon misyon an sekirite ak siksè.

5. Ki plan pou lansman ULA nan lavni?

Apre premye fize Vulcan a, ULA gen entansyon fè plizyè lanse nan 2024, piti piti ogmante frekans lansman an chak lòt semèn nan dezyèm mwatye nan 2025. Dènye kontra lansman satelit Amazon Kuiper la te kontribye nan yon reta balanse nan pwojè gouvènman an ak komèsyal yo.