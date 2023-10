Lander Lalin Astrobotic a eksploze sou wòkèt Vulcan Centaur ULA a

Konpayi ayewospasyal ki baze nan Pittsburgh, Astrobotic, gen pou l fè istwa ak lansman premye aterisaj linè li a, ki pral pote pa nouvo fize Vulcan Centaur United Launch Alliance (ULA). PDG ULA, Tory Bruno, te anonse pandan Summit Konsèy Egzekitif Teknoloji CNBC ke lansman an pwograme ant 24 Desanm ak 26 Desanm.

Astrobotic aterisaj robo Peregrine a pral abò fize a, ansanm ak yon chaj ki soti nan Celestis, yon konpayi ki itilize sèvis lansman pou voye rès ensinerasyon nan lespas kòm yon memoryal. Lansman an fè pati yon kontra $79.5 milyon NASA te bay Astrobotic nan 2019 atravè inisyativ Commercial Lunar Payload Services. Misyon an gen pou objaktif pou delivre chaj syantifik nan rejyon nò lalin lan nan non ajans espasyal la.

Dapre Bruno, dat lansman espesifik yo te chwazi akòz konsiderasyon syantifik ki gen rapò ak mekanik òbital. Kondisyon misyon Astrobotic mande kondisyon ekleraj ak anpil atansyon kontwole ak kominikasyon radyo kontinyèl ak Deep Space Network la. Faktè sa yo mete restriksyon sou fenèt lansman an jis kèk jou chak mwa.

Vwayaj la nan etap enpòtan sa a pa te san defi. Premye anons ULA kòm founisè lansman an te fèt an 2019, ak yon dat lansman te planifye pou 2021. Sepandan, reta teknik ak fize Vulcan, tankou eksplozyon etap anwo a pandan tès nan Marshall Space Flight Center NASA an nan mwa mas, te lakòz revers. . Gen plis reta ki te fèt akòz ensidan tès motè fize ki enplike motè BE-4 Blue Origin yo. Malgre dezavantaj sa yo, ULA gen konfyans ke yo pral konplete tès ak kalifikasyon etap anwo Vulcan nan mwa novanm.

Premye misyon sa a, ke yo rekonèt kòm Sètifikasyon-1, se youn nan de vòl sètifikasyon fòs Espas la egzije. Lansman an pral fèt soti nan Konplèks Lansman 41 nan Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral nan Florid. ULA gen plan anbisye pou ogmante kadans lansman Vulcan an, vize pou yon lansman chak de semèn nan mitan 2025. Konpayi an espere demann pou sèvis lansman li yo soti nan tou de kliyan gouvènman an ak komèsyal yo, ak genyen kontra ki sot pase a soti nan Amazon lanse yon pati nan Kuiper satelit mega-konstelasyon li yo se yon reyalizasyon remakab.

FAQ:

1. Ki lè aterisaj linè Astrobotic a pwograme pou lanse?

Lander linè Astrobotic a pral lanse ant 24 desanm ak 26 desanm.

2. Ki objektif aterisaj robot Peregrine?

Aterisaj la pral delivre chaj syantifik nan pati nò lalin lan sou non NASA.

3. Poukisa yo te chwazi lavèy Nwèl kòm dat lansman?

Dat lansman an te detèmine pa faktè syantifik ki gen rapò ak mekanik òbital ak kondisyon misyon Astrobotic la.

4. Ki defi ULA te rankontre nan devlopman fize Vulcan an?

Reta teknik, ki gen ladan ensidan tankou yon eksplozyon etap anwo ak echèk tès motè fize, te lakòz reta nan delè devlopman an.

5. Ki siyifikasyon premye misyon an, Sètifikasyon-1?

Sètifikasyon-1 se youn nan de vòl sètifikasyon fòs Espas la egzije.

Sous:

– [Sous 1]