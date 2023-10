Lunar Lander Astrobotic la mete pou lanse sou wòkèt Vulcan Centaur ULA a

By

Konpayi ki baze nan Pittsburgh Astrobotic ap prepare pou lansman trè antisipe nan premye aterisaj linè li sou fize avanse Vulcan Centaur United Launch Alliance (ULA). PDG ULA, Tory Bruno, te konfime ke lansman an pwograme pou fèt ant 24 desanm ak 26 desanm, sa ki make yon etap enpòtan pou tou de konpayi yo ak endistri espasyal la an jeneral.

Lansman k ap vini an se yon pati entegral nan misyon Astrobotic pou delivre chaj syantifik nan rejyon nò Lalin lan. Aterisaj robo Peregrine, devlope pa Astrobotic, pral pote yon kapasite chaj 120 kilogram epi li pral sipòte inisyativ Sèvis Komèsyal Lunar Payload NASA an. Inisyativ sa a gen pou objaktif pou ankouraje devlopman nan eksplorasyon linè pa patenarya ak konpayi prive.

Nan yon kolaborasyon inogirasyon, Astrobotic's Peregrine aterisaj pral prezante tou yon chaj hébergé soti nan Celestis, yon konpayi ki dedye a voye ti pòsyon nan rès ensinerasyon nan espas kòm yon sèvis memorial. Patenarya inik sa a ajoute yon eleman pikan nan misyon an epi mete aksan sou rekonesans k ap grandi nan espas kòm yon dènye fwontyè pou souvni imen.

Pandan fennèt lansman an kowenside ak lavèy Nwèl, CEO ULA Tory Bruno mete aksan sou tan an baze sou kalkil syantifik metikuleu. Kondisyon misyon yo dikte yon bon kontwòl sou kondisyon ekleraj ak nesesite pou kominikasyon radyo konstan ak Deep Space Network la. Faktè sa yo limite fennèt lansman an jis kèk jou chak mwa, sa ki fè lansman lavèy Nwèl la pi enpòtan.

ULA te rankontre dezavantaj teknik nan devlopman fize avanse Vulcan Centaur la. Sepandan, konpayi an rete angaje pou asire pi gwo estanda sekirite ak pèfòmans. Lansman k ap vini an reprezante yon etap enpòtan pou ULA, paske li se youn nan de vòl sètifikasyon ki nesesè pou satisfè egzijans sevè Fòs Espas Etazini yo.

Lansman an pwograme pou fèt nan Launch Complex 41 nan Cape Canaveral Space Force Station nan Florid. ULA gen plan anbisye pou lavni, ak objektif pou ogmante kadans lansman fize Vulcan Centaur a yon lansman chak de semèn nan mitan ane 2025. Ogmantasyon demann sa a dwe soti nan tou de kliyan gouvènman an ak kliyan komèsyal yo, kòm ULA kontinye sekirize kontra ak patenarya ak jwè kle nan endistri a.

Premye lansman aterisaj linè Astrobotic a, an patenarya ak ULA, ouvri wout la pou eksplorasyon espas nan lavni epi li ofri yon pèspektiv inik sou siyifikasyon Èv Nwèl kòm yon dat lansman. Li demontre kapasite ekstraòdinè konpayi prive yo pou sipòte rechèch syantifik, rann omaj bay moun yo renmen yo, epi pouse limit eksplorasyon imen pi lwen pase Latè.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Ki premye aterisaj linè Astrobotic la?

Premye aterisaj linè Astrobotic a, ki rele Peregrine, se yon veso espasyèl robotik ki fèt pou delivre chaj syantifik nan rejyon nò Lalin lan. Li se apeprè sis pye wotè, uit pye lajè, epi li gen yon kapasite chaj 120 kilogram.

2. Ki objektif misyon an?

Misyon an gen pou objaktif pou sipòte inisyativ Sèvis Komèsyal Lunar Payload NASA an nan livrezon chaj syantifik sou Lalin lan. Anplis de sa, misyon an prezante yon patenarya inik ak Celestis, yon konpayi ki voye ti pòsyon nan rès ensinerasyon nan espas kòm yon sèvis memorial.

3. Poukisa lansman an pwograme pou lavèy Nwèl la?

Fenèt lansman an detèmine pa kondisyon misyon ki mande kondisyon ekleraj ak anpil atansyon kontwole ak kominikasyon radyo kontinyèl. Kontrent sa yo lakòz kèk jou lansman disponib chak mwa, youn nan yo ki tonbe nan lavèy Nwèl la.

4. Ki dezavantaj ULA te rankontre?

ULA te fè fas ak reta teknik nan devlopman fize Vulcan Centaur li a, ki gen ladan ensidan ki enplike yon eksplozyon etap anwo pandan tès la ak yon lòt eksplozyon pandan tès motè fize. Sepandan, ULA rete konsakre pou asire pi gwo estanda sekirite ak pèfòmans.

5. Ki kote lansman an ap fèt?

Lansman an gen pou l fèt nan Launch Complex 41 nan Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral nan Florid.

Sous: NASA ([URL domèn]), Summit Konsèy Egzekitif Teknoloji CNBC ([URL domèn])