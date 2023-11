Nouvo satelit UK pou kontwole klima Latè ak dezas natirèl

Wayòm Ini a pral kontribye nan devlopman yon nouvo veso espasyèl ki dedye a kontwole chanjman nan klima ak dezas natirèl. Mete fòs ak Pòtigal ak Espay nan pwojè Konstelasyon Atlantik la, Ajans Espas UK a pral finanse konstriksyon yon satelit pathfinder, ki vize pou kolekte done ki gen anpil valè ak ajou sou kondisyon anviwònman Latè. Inisyativ la, ki te resevwa 3 milyon £ nan finansman nan men gouvènman UK a, pral non sèlman ede nan deteksyon ak siveyans dezas natirèl, men tou, ap sipòte efò yo bese risk potansyèl yo.

Nouvo satelit la, yon kolaborasyon ak Open Cosmos, yon konpayi ki baze nan Harwell Space Campus nan Oxfordshire, pral kontribiye anpil nan inisyativ mondyal ki vize chanjman nan klima ak sekou pou katastwòf. Li pral bay done enpòtan tou pou endistri kle tankou agrikilti ak enèji, plis amelyore pratik dirabilite yo. Andrew Griffith, yon minis nan Depatman Syans, Inovasyon, ak Teknoloji, te mete aksan sou wòl konplike obsèvasyon Latè jwe nan abòde defi mondyal ijan. Li te fè remake ke done satelit yo pèmèt pou pran desizyon rapid, pandan y ap tou ranfòse divès sektè nan ekonomi UK a.

Lè w fè patenarya ak Open Cosmos epi sipòte anbisyon Atlantic Constellation, UK a gen pou objaktif pou ogmante teknoloji espasyèl pou reyalize objektif pataje. Koperasyon sa a non sèlman kreye nouvo opòtinite pou devlopman konpetans nan lavni, men tou jenere kandida travay, finalman ankouraje kwasans ekonomik nan peyi a. Anons patisipasyon UK a nan pwojè a kowenside ak kòmansman Konferans Espas UK la nan Belfast, Iland di Nò, ki montre plis souliye angajman nasyon an pou avanse rechèch syantifik ak eksplorasyon espas.

Kesyon moun poze souvan

Ki pwojè Konstelasyon Atlantik la?

Pwojè Konstelasyon Atlantik la se yon inisyativ ki te dirije pa Pòtigal, Espay, ak Wayòm Ini a pou devlope yon gwoup satelit ki vize pou kontwole kondisyon anviwònman Latè, ak yon konsantre patikilye sou chanjman nan klima ak dezas natirèl.

Ki jan nouvo satelit la pral kontribye nan efò chanjman nan klima?

Nouvo satelit la, ki finanse pa gouvènman UK a ak devlope an kolaborasyon ak Open Cosmos, pral bay done regilyèman mete ajou sou klima Latè. Enfòmasyon sa a pral yon enstriman pou konprann modèl klima ak tandans, ki, an vire, pral fasilite pran desizyon enfòme ak aplikasyon an nan estrateji efikas alèjman chanjman nan klima.

Ki endistri ki pral benefisye de done satelit la?

Done satelit yo pral gen anpil valè pou yon seri endistri, tankou agrikilti ak enèji. Li pral amelyore pratik agrikòl lè li bay apèsi sou modèl move tan ak jesyon tè, finalman kontribye nan ogmante pwodiktivite ak dirab. Anplis de sa, sektè enèji a ka itilize done yo pou optimize operasyon yo ak pi byen reponn a defi ki gen rapò ak klima.