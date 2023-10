Debloke sekrè yo: Ki jan yon fragman nan lalin nan transfòme nan yon astewoyid tou pre Latè

By

Nan yon dekouvèt inogirasyon, yon ekip astwonòm nan University of Arizona te fè limyè sou transfòmasyon kaptivan nan yon moso nan lalin nan nan yon astewoyid toupre Latè. Lefèt orijinal ke yon astewoyid te dekouvri deja, Kamo`oalewa, ta ka yon fragman nan lalin lan sezi kominote syantifik la tounen nan 2021. Kounye a, de ane pita, yon lòt gwoup rechèch nan inivèsite a te dekouvri yon chemen ki ra ki ta ka eksplike kijan sa a. fenomèn ki te fèt.

Tradisyonèlman, astwonòm yo te atribiye astewoyid toupre Latè ak objè byen lwen ki soti nan pi lwen pase òbit Mas la. Sepandan, dènye etid sa a sijere ke lalin lan se yon sous ki gen plis chans objè selès sa yo. Dapre Renu Malhotra, yon otè ansyen sou papye a ak Regents Pwofesè nan Syans Planèt nan University of Arizona, konklizyon sa a implique ke gen potansyèlman anpil fragman linè yo dwe dekouvri nan mitan popilasyon an astewoyid toupre Latè. Rezilta rechèch yo te pibliye nan jounal Communications Earth & Environment.

Kamo`oalewa inik nan de fason diferan. Premyèman, li klase kòm kazi-satelit Latè a, sa vle di òbit li sanble ak òbit Latè, menm si li orbit solèy la. Dezyèmman, lonjevite li yo kanpe deyò, kòm li espere rete kòm yon konpayon nan Latè pou dè milyon de ane. Karakteristik ekstraòdinè sa a diferansye Kamo`oalewa de lòt objè ki sanble sèlman ki kenbe òbit ki sanble ak Latè pou kèk deseni.

Pou devwale mistè ki jan yon moso nan lalin lan te fini nan òbit sa a kazi-satelit, chèchè yo te fè simulation nimerik ki reprezante fòs gravitasyon tout planèt yo nan sistèm solè a. Etonan, yo te dekouvri ke kèk fragman linè posede bon kondisyon pou jwenn wout yo nan òbit inik sa yo. Se poutèt sa, Kamo`oalewa te kapab kreye dè milyon de ane de sa pandan yon evènman enpak linè.

Lalin lan te bonbade pa astewoyid depi lontan, sa ki evidan nan anpil kratè enpak yo gaye sou sifas li. Malgre ke pifò materyèl linè ki te ekspilse tonbe tounen sou lalin lan, yon ti fraksyon ka chape anba gravite lalin lan ak Latè a, finalman vin tounen astewoyid toupre Latè. Yo kwè ke Kamo`oalewa fè pati gwoup seleksyon sa a nan fragman ra ki te vin antre nan espas ko-orbital Latè a.

Konprann astewoyid toupre Latè enpòtan anpil paske yo poze danje potansyèl pou planèt nou an. Plis etid detaye sou Kamo`oalewa ak detèmine orijin li nan yon kratè espesifik enpak linè pral bay apèsi ki gen anpil valè sou mekanik enpak. Avèk sa a nan tèt ou, chèchè yo ap planifye pou mennen ankèt sou kondisyon espesifik ki pèmèt wout inik òbit Kamo`oalewa a. Anplis de sa, yo vize detèmine laj egzak astewoyid enigmatik sa a.

Dekouvèt Kamo`oalewa ak orijin linè li yo se yon temwayaj mèvèy enkwayab nan linivè nou an. Li fè nou sonje ke menm moun ki parèt monden an ka kenbe sekrè remakab, ap tann yo dwe revele atravè efò yo san pran souf nan chèchè devwe. Pandan n ap kontinye eksplore Cosmos la, nou jwenn yon konpreyansyon pi fon sou plas nou nan imansite espas.

Kesyon yo mande anpil

1. Kisa yon quasi-satelit ye?

Yon quasi-satelit se yon tèm yo itilize pou dekri astewoyid ki gen òbit ki sanble ak sa ki sou Latè, ki bay ilizyon ke yo òbit latè, byenke yo aktyèlman orbit solèy la.

2. Ki jan yon fragman lalin nan te vin tounen yon astewoyid toupre Latè?

Simulasyon nimerik chèchè nan University of Arizona te fè montre ke sèten fragman linè gen bon kondisyon pou antre nan òbit kazi-satelit alantou Latè. Sa a sijere ke yon fragman nan lalin nan te kapab te kreye pandan yon evènman ki sot pase enpak linè epi imedyatman jwenn wout li nan òbit inik sa a.

3. Poukisa dekouvèt Kamo`oalewa enpòtan?

Dekouvèt Kamo`oalewa a mete aksan sou lalin lan kòm yon sous potansyèl astewoyid toupre Latè, elaji konpreyansyon nou sou orijin yo. Anplis de sa, etidye Kamo`oalewa ak detèmine orijin espesifik li nan yon kratè enpak linè ka bay bonjan apèsi sou mekanik enpak ak kontribye nan konesans nou nan fenomèn selès sa yo.

4. Ki danje potansyèl astewoyid toupre Latè yo?

Astewoyid toupre Latè yo reprezante yon danje potansyèl pou planèt nou an paske òbit yo mennen yo toupre Latè. Nan evènman an nan yon kolizyon, yo ta ka lakòz gwo domaj epi yo gen efè ki dire lontan sou anviwònman nou an. Konprann astewoyid sa yo ak karakteristik yo enpòtan anpil pou devlope estrateji pou bese risk potansyèl yo.