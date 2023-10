Chris Boshuizen selebre dezan anivèsè vòl espasyèl ak nouvo videyo mizik

By

Chris Boshuizen, ko-fondatè ak chèf teknoloji ofisye Planet Labs, dènyèman make anivèsè de ane vizit li nan espas ak lage yon videyo mizik kaptivan. Videyo a sèvi kòm yon omaj pou eksperyans istorik li sou yon vòl espasyal Blue Orijin.

Nan mwa Oktòb 2021, Boshuizen te antre nan yon vwayaj ki te fè l 'twazyèm Ostralyen nan antrepriz nan espas eksteryè. Vòl la, ki te gen ladann moun remakab tankou Medidata Solutions ko-fondatè ak ko-CEO Glen de Vries, Blue Origin's Audrey Powers, ak renome aktè William Shatner nan "Star Trek" t'ap nonmen non, kenbe anpil enpòtans pou Boshuizen.

Videyo mizik la non sèlman komemore etap enpòtan li, men tou montre bò atistik Boshuizen. Vizyèl ak estetik videyo a kaptive telespektatè yo, yo bay yon pèspektiv inik sou vwayaj Boshuizen pandan l ap eksplore mizik kòm yon mwayen ekspresyon.

Selebrasyon sa a rive nan yon moman kote siyifikasyon eksplorasyon espas kontinye ap ogmante. Eksperyans Boshuizen sèvi kòm yon enspirasyon pou aspiran astwonòt ak amater menm jan. Li ranfòse lide ke vwayaj nan espas se pa sèlman sou avansman syantifik ak dekouvèt, men tou sou kwasans pèsonèl ak ekspresyon pwòp tèt ou.

Piblikasyon videyo mizik la mete aksan sou talan milti-aspè Boshuizen ak kapasite l pou l depase limit. Lè li konbine pasyon li pou eksplorasyon espas ak kapasite atistik li, Boshuizen delivre yon mesaj pwisan sou posiblite san limit ki egziste lè yon moun anbrase pasyon yo ak rèv yo.

An jeneral, nouvo videyo mizik Chris Boshuizen a non sèlman selebre vwayaj enkwayab li nan espas, men tou li sèvi kòm yon rapèl sou pouvwa transfòmasyon eksplorasyon ak enpòtans ki genyen nan swiv pasyon yon moun. Se yon temwayaj sou kapasite lespri imen an pou l rive nan nouvo wotè, ni nan fason senbolik ni literalman.

Sous:

– Chris Boshuizen / Dr. Chrispy mizik videyo

- Blue Orijin vòl espasyal