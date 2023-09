Astwonòm Tik etidye NGC 2509 Open Cluster lè l sèvi avèk done Gaia

Sèvi ak done ki soti nan satelit Gaia ESA a, astwonòm nan Inivèsite Istanbul te fè yon etid sou gwoup la louvri NGC 2509, bay apèsi sou paramèt estriktirèl ak astrofizik li yo. Gwoup ouvè yo se gwoup zetwal ki mare gravitasyonèlman youn ak lòt epi ki fòme nan menm nwaj molekilè jeyan an. NGC 2509, ki sitiye nan konstelasyon Puppis, se yon gwoup laj entèmedyè ki louvri ki te mal etidye, ak anpil nan pwopriyete li yo toujou ensèten. Pou mennen ankèt sou NGC 2509, astwonòm yo te analize done astrometrik ak fotometrik ki soti nan Gaia Data Release 3. Yo separe manm gwoup ak zetwal jaden yo epi yo detèmine paramèt fondamantal NGC 2509 ki pi egzak.

Etid la te jwenn ke NGC 2509 gen yon mouvman apwopriye ki vle di nan -2.72 ak 0.8 mas / ane nan asansyon dwat ak deklinasyon, respektivman. Estimasyon distans li se apeprè 8,200 ane limyè, ak laj li gen plis chans 1.5 milya ane. Reyon limit gwoup la se apeprè 16.7 ane limyè, ak wouj la se 0.1 mag. Yo mezire metalite NGC 2509 nan yon nivo 0.0152 dex, ak dansite santral gwan distribisyon li se apeprè 32.33 zetwal/arkmin².

Elaji lis grap galaktik ouvè li te ye yo ak etidye yo an detay enpòtan anpil pou amelyore konpreyansyon nou sou fòmasyon ak evolisyon galaksi nou an. Etid sa a kontribye nan konesans NGC 2509 epi li bay bonjan enfòmasyon sou pwopriyete li yo. Plis rechèch ak etid sou grap ouvè yo pral kontinye dekouvri plis sou nati konplike nan linivè nou an.

Sous:

