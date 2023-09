Parker Solar Probe NASA an siviv tanpèt solè entans, kolekte done enpòtan

Aktivite solè te ogmante, ak souvan tanpèt solè afekte non sèlman Latè, men tou misyon espas. Dènyèman, Parker Solar Probe NASA a te vole avèk siksè atravè yon nwaj entans ejection mas coronal (CME), yon etap enpòtan enpòtan pou veso espasyèl la. Pandan ke ensidan an te bay done syantifik ki gen anpil valè, enkyetid leve sou misyon ISRO Aditya-L1 k ap vini an ak vilnerabilite potansyèl li nan evènman menm jan an.

Parker Solar Probe, ki te lanse an 2018, te fèt pou obsève kouwòn ekstèn Solèy la. Youn nan objektif prensipal li yo se te etidye CME ak entèraksyon yo ak pousyè planèt yo nan òbit alantou Solèy la. Anplis, konprann move tan nan espas ak enpak li sou satelit yo ak sistèm kominikasyon yo te enpòtan anpil. CME yo, eripsyon masiv ki soti nan Corona Solèy la, ka reprezante yon menas grav pou divès teknoloji sou Latè.

Pandan rankont ak CME a, Parker Solar Probe konfime deplasman pousyè planèt la, bay prèv ke CME yo ka pote patikil pousyè jiska 6 milyon kilomèt lwen. Sa a make premye konfimasyon nan teyori sa a ak mete aksan sou defi yo nan evalye deplasman pousyè tè a yon distans.

Done akeri yo nan Parker Solar Probe pral kontribye nan amelyore previzyon metewolojik nan espas. Sepandan, enkyetid parèt konsènan misyon Aditya-L1, ki sou wout pou l ale nan pwen Lagrange 1 pou obsève Solèy la. Misyon an pral kowenside ak pik sik solè a, ekspoze veso espasyèl la nan gwo aktivite solè.

Malgre ke gen laperèz pou yon CME ki afekte Aditya-L1 la, de faktè ka bese risk la. Premyèman, veso espasyèl la pral estasyone nan yon distans ki san danje 1.5 milyon kilomèt de Latè, kontrèman ak pwoksimite Parker Solar Probe a ak Solèy la. Dezyèmman, Aditya-L1 te ranfòse ak alyaj espesyalize ak materyèl pou kenbe tèt ak radyasyon ekstrèm ak lòt danje espas, ki gen ladan nwaj CME.

Pandan misyon Aditya-L1 la rive nan destinasyon li epi obsève Solèy la, siviv li ak done li rasanble yo pral amelyore konpreyansyon nou sou tanpèt solè yo ak lòt aktivite solè yo. Enfòmasyon yo kolekte ka avanse plis kapasite previzyon metewolojik nan espas.

