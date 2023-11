Dekouvèt Revolisyonè fè limyè sou nati Be Stars

Syantis nan University of Leeds te fè yon dekouvèt révolutionnaire ki ta ka konplètman refòme konpreyansyon nou sou Be zetwal, kèk nan zetwal ki pi enpòtan ak komen nan linivè a. Sipozisyon anvan yo te di ke zetwal Be sitou egziste nan sistèm etwal doub, men nouvo prèv sijere ke yo ka aktyèlman fè pati nan sistèm etwal trip.

Te dirije pa Ph.D. etidyan Jonathan Dodd ak Pwofesè René Oudmaijer, chèchè yo te itilize done ki sòti nan satelit Gaia Ajans Espas Ewopeyen an pou analize mouvman zetwal sa yo atravè syèl la lannwit. Obsèvasyon yo te endike ke Be zetwal yo gen yon pousantaj konpayon pi ba pase espere, okòmansman poze kesyon sou fòmasyon yo.

Sepandan, plis envestigasyon revele ke nan pi gwo separasyon, pousantaj zetwal konpayon yo sanble ant zetwal Be ak lòt zetwal B. Sa a te mennen chèchè yo dedwi ke yon twazyèm etwal souvan prezan nan sistèm sa yo, sa ki pouse zetwal konpayon an pou avanse pou pi pre zetwal Be a. Pwoksimite sa a pèmèt transfè mas soti nan yon etwal ale nan lòt, sa ki lakòz fòmasyon diferan disk Be zetwal la.

Dekouvèt sa a defi konsansis anvan an ke disk yo alantou zetwal yo se sèlman ki te koze pa wotasyon an rapid nan zetwal yo tèt yo. Lè yo konsidere enfliyans sistèm trip zetwal yo, syantis yo te apwofondi konpreyansyon nou sou fòmasyon ak evolisyon objè entrigan sa yo.

"Lefèt ke nou pa wè yo ta ka paske yo twò endispoze kounye a pou yo detekte," di Envestigatè Prensipal Prof Oudmaijer, sijere ke zetwal konpayon sa yo ka vin pi piti ak pi endispoze apre yo te dezabiye nan mas yo pa "vampir la". Fè zetwal.

Rechèch sa a bay nouvo limyè sou dinamik konplèks Be zetwal yo epi mete aksan sou bezwen pou plis envestigasyon sou plizyè sistèm zetwal yo. Lè nou agrandi konesans nou sou zetwal masiv sa yo, nou jwenn bonjan apèsi sou pwosesis evolisyon gwan distribisyon yo.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki sa ki se Be zetwal?

Be zetwal yo se yon sou-ansanm zetwal B ki karakterize pa prezans yon disk sikonstelè ki fèt ak materyèl gaz. Disk sa yo sanble ak bag Satin nan pwòp sistèm solè nou an.

Ki siyifikasyon dekouvèt sa a?

Dekouvèt ke zetwal Be yo ka egziste nan sistèm etwal trip yo defye sipozisyon anvan yo sou fòmasyon yo ak evolisyon yo. Li bay bonjan apèsi sou dinamik konplèks objè sa yo epi li apwofondi konpreyansyon nou sou evolisyon gwan distribisyon an jeneral.

Ki jan yo te fè dekouvèt sa a?

Chèchè yo analize done ki sòti nan satelit Gaia Ajans Espas Ewopeyen an, ki swiv mouvman zetwal atravè syèl la lannwit. Lè yo obsève mouvman zetwal Be yo, yo te kapab dedwi prezans nan yon twazyèm etwal nan anpil ka, ki enfliyanse fòmasyon nan disk Be zetwal la.

Ki enplikasyon sa a genyen pou rechèch nan lavni?

Dekouvèt sa a ouvè nouvo avni pou eksplore nati Be zetwal yo ak wòl plizyè sistèm zetwal nan fòmasyon yo. Plis envestigasyon nesesè pou byen konprann dinamik sistèm sa yo ak pwosesis ki enplike nan transfè mas ant zetwal yo.