Nouvo Dekouvèt Revele Etwal Triple Kapab Transfòme Konpreyansyon nou sou Massive Be Stars

By

Yon nouvo etid inogirasyon syantifik nan University of Leeds te fè limyè sou yon aspè ki te deja enkoni nan zetwal masiv Be. Rechèch la, ki te dirije pa etidyan PhD Jonathan Dodd ak Pwofesè René Oudmaijer nan Lekòl la nan Fizik ak Astwonomi, defi kwayans ki depi lontan ke Be zetwal egziste prensipalman kòm zetwal doub, sijere olye ke yo ta ka aktyèlman fè pati nan sistèm trip.

Be zetwal, yon sou-ansanm nan zetwal B, yo karakterize pa prezans nan yon disk gaz ki antoure yo, okoumansman de bag Satin nan pwòp sistèm solè nou an. Malgre ke zetwal sa yo te konnen pou plis pase yon syèk, orijin yo te rete yon mistè jiska kounye a. Konsantman dominan nan mitan astwonòm yo te ke disk gaz yo te fòme akòz wotasyon rapid nan zetwal yo Be, ki an vire te atribiye nan entèraksyon ant zetwal yo nan yon sistèm binè.

Sepandan, chèchè yo te dekouvri prèv ki endike ke zetwal Be souvan egziste kòm yon pati nan sistèm trip olye ke sistèm binè. Lè yo analize done ki soti nan satelit Gaia Ajans Espas Ewopeyen an, yo te obsève mouvman zetwal yo atravè syèl la lannwit pandan peryòd tan pwolonje. Analiz metikuleu sa a te revele tranbleman sibtil ak espiral nan trajectoire zetwal yo, ki endike prezans lòt konpayon.

Yon fason estrawòdinè, etid la te jwenn ke zetwal Be parèt yo gen yon pousantaj konpayon pi ba konpare ak zetwal B okòmansman. Sepandan, ekip la teyorize ke diferans sa a ka atribiye a lefèt ke konpayon sa yo te vin twò fèb pou yo detekte. Pli lwen envestigasyon lè l sèvi avèk yon seri done diferan konfime ke pousantaj zetwal konpayon nan mitan zetwal yo B ak Be vin konparab nan pi gwo separasyon, sijere ke patisipasyon nan yon twazyèm etwal nan anpil ka.

Nouvo konpreyansyon sa a sou prévalence de sistèm trip nan mitan zetwal Be gen enplikasyon byen lwen pou divès domèn astwonomi. Li ka kontribye nan konpreyansyon nou sou twou nwa, zetwal netwon, e menm sous vag gravitasyonèl. Pwofesè Oudmaijer sijere ke rezilta sa yo bay bonjan apèsi sou objè yo ki bay monte onn gravitasyonèl, tankou fizyon twou nwa ak zetwal netwon. Anplis de sa, dekouvèt la mete aksan sou siyifikasyon an nan konsidere sistèm zetwal trip nan etid la nan evolisyon gwan distribisyon.

Rechèch inogirasyon sa a, ki te finanse pa Konsèy Enstalasyon Syans ak Teknoloji (STFC), te fè pa yon ekip kolaborasyon syantifik nan University of Leeds, ki gen ladan etidyan PhD Jonathan Dodd ak Isaac Radley, ansanm ak Doktè Miguel Vioque nan obsèvatwa ALMA nan. Chili ak Doktè Abigail Frost nan Obsèvatwa Sid Ewopeyen an nan Chili.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

Ki sa ki se Be zetwal?

Be zetwal yo se yon ti gwoup zetwal B ki montre yon disk gaz karakteristik ki antoure yo, menm jan ak bag Satin nan sistèm solè nou an.

Ki jan zetwal Be yo te fòme?

Jiska dènye dekouvèt sa a, fòmasyon zetwal Be yo te yon mistè nan domèn astwonomi. Li te deja kwè ke disk gaz la ki antoure zetwal sa yo se yon rezilta nan wotasyon rapid yo, souvan ki te koze pa entèraksyon ak yon etwal konpayon nan yon sistèm binè.

Ki sa etid la te dekouvri sou Be zetwal?

Etid la te jwenn prèv ki montre Be zetwal, ki te deja panse yo egziste sitou nan sistèm binè, yo pi souvan jwenn nan sistèm trip. Prezans nan yon twazyèm etwal souvan fòse konpayon an pi pre zetwal la Be, sa ki lakòz transfè mas ak fòmasyon nan disk gaz la karakteristik.

Ki enplikasyon dekouvèt sa a?

Dekouvèt sistèm trip zetwal nan mitan zetwal Be yo gen enplikasyon enpòtan pou divès domèn astwonomi. Li ka kontribye nan konpreyansyon nou sou twou nwa, zetwal netwon, ak sous vag gravitasyonèl. Anplis, li mete aksan sou enpòtans ki genyen nan konsidere sistèm zetwal trip nan etidye evolisyon gwan distribisyon.