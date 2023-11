Espès trilobit ki fèk dekouvri yo bay limyè sou ansyen jeyografi mondyal la

By

Gen yon dekouvèt syantifik kaptivan dènyèman te fè nan yon rejyon ti etidye nan Thailand. Nan zòn sa a, yo te dekouvri dis espès trilobit ki te deja pa konnen, ansyen bèt lanmè ki te viv apeprè 490 milyon ane de sa. Yo kwè trilobit sa yo ki fèk dekouvri yo genyen enplikasyon enpòtan pou konprann jewografi ansyen mond lan.

Trilobit yo, ki karakterize pa tèt diferan ki gen fòm mwatye lalin yo ak aparèy pou respire ki baze sou janm yo, yo disparèt kounye a. Sepandan, fosil yo bay enfòmasyon enpòtan sou sot pase Latè a. Monografi ki fèk pibliye 100 paj nan yon jounal Britanik fouye nan detay espès trilobit sa yo ki fèk idantifye. Youn nan espès yo te rele nan onè Thai Royal Princess Maha Chakri Sirindhorn, ki reflete devouman li nan devlopman syans nan Thailand.

Fosil trilobite yo te jwenn entegre ant kouch sann petrifye nan grè, yo refere yo kòm yon tuf, ki soti nan ansyen eripsyon vòlkanik ki tabli sou planche lanmè a. Kontrèman ak lòt kalite wòch oswa sediman, tuf gen kristal zirkon. Zikon se yon mineral trè dirab ki te fòme pandan eripsyon vòlkanik, sa ki fè li rezistan a chalè, move tan, ak ewozyon. Apre yon tan, atòm Iranyòm ki nan kristal sa yo dekonpoze pou fòme atòm plon, sa ki pèmèt chèchè yo detèmine laj fosil trilobit yo ak eripsyon vòlkanik la tèt li.

Ki sa ki fè dekouvèt sa a patikilyèman enpòtan se mank de tuf ki soti nan peryòd Kanbriyen an reta, ki soti nan 497 a 485 milyon ane de sa. Peryòd sa a rete mal konprann akòz mank de fòmasyon wòch ki date avèk presizyon atravè lemond. Sepandan, touf yo te jwenn nan Thailand pa sèlman bay yon mwayen pou dat fosil nan rejyon an, men tou ofri apèsi sou lòt pati nan mond lan kote fosil menm jan an egziste nan wòch ki pa gen dat.

Dekouvèt sa a te elaji konpreyansyon yo genyen sou ansyen konfigirasyon kontinantal yo. Pandan egzistans trilobit yo, rejyon an nan Thailand te lokalize nan maj deyò nan Gondwanaland—yon ansyen sipèkontinan ki gen ladann Lafrik, Lend, Ostrali, Amerik di Sid, ak Antatik. Chèchè yo, atravè etid fosil yo, vize detèmine pozisyon egzak rejyon sa a Thai an relasyon ak rès Gondwanaland, kontribye nan rekonstwi devinèt la nan ansyen jewografi Latè.

Devwale douz espès trilobit sa yo pa t janm wè nan Thailand, men yo te jwenn yon lòt kote globalman, plis sipòte kwayans ke Thailand pataje yon koneksyon ak rejyon tankou Ostrali. Enfòmasyon sa a ede amelyore konesans sou lyen ansyen mond lan ak modèl migrasyon diferan espès atravè kontinan yo.

Siyifikasyon dekouvèt sa a se nan potansyèl li pou mete ansanm kwonik chanjman evolisyonè ak disparisyon yo. Lè yo etidye fosil ansyen sa yo, syantis yo ka jwenn bonjan apèsi sou istwa planèt nou an. Konprann sot pase a pi byen ekipe nou pou navige defi nou fè fas a nan monn nou an k ap chanje rapidman.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Kisa trilobit yo ye?

Trilobit yo te bèt lanmè ki disparèt ak tèt ki gen fòm mwatye lalin ki te viv dè milyon de ane de sa. Yo te gen estrikti inik pou respire ki baze sou janm yo.

2. Poukisa yo jwenn fosil trilobit yo nan tuf?

Tuffs yo se wòch ki te fòme ak sann vòlkanik ki te etabli sou planche lanmè a dè milyon de ane de sa. Wòch sa yo gen kristal zirkon, ki pèmèt datasyon egzat fosil yo ak eripsyon vòlkanik yo.

3. Poukisa trilobit ki fèk dekouvri sa yo enpòtan?

Dekouvèt espès trilobit sa yo nan Thailand bay bonjan enfòmasyon sou ansyen jewografi mondyal ak koneksyon li yo ak lòt rejyon tankou Ostrali. Fosil yo fè limyè sou modèl migrasyon ak lyen espès yo atravè diferan kontinan.

4. Ki jan dekouvèt sa a pral amelyore konpreyansyon nou sou istwa Latè?

Lè yo etidye fosil trilobit sa yo, chèchè yo ka debouche sou kwonik chanjman evolisyonè ak disparisyon yo, ki ede nou konprann defi nou fè fas nan monn jodi a. Konesans sa a ekipe nou ak yon pi bon konpreyansyon sou sot pase planèt nou an.