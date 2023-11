Nouvo dekouvèt defi konpreyansyon konvansyonèl yo nan Massive Be Stars

By

Yon etid resan fè pa chèchè nan University of Leeds te revele yon dekouvèt inogirasyon ki ta ka refòme konpreyansyon nou sou zetwal masiv Be. Kontrèman ak sipozisyon anvan yo ke zetwal Be prensipalman egziste nan sistèm binè, rechèch la sijere ke zetwal enigmatik sa yo gen plis chans yon pati nan sistèm zetwal trip. Konklizyon sa a, ki baze sou done yo kolekte nan satelit Gaia a, defi teyori tradisyonèl fòmasyon zetwal yo e li gen enplikasyon byen lwen pou konpreyansyon nou sou divès fenomèn astwonomik, tankou twou nwa, zetwal netwon ak onn gravitasyonèl.

Li te ye pou disk gaz karakteristik yo, Be zetwal yo te rete yon mistè pou plis pase yon syèk. Konsantman dominan nan mitan astwonòm yo se ke disk gaz sa yo se rezilta wotasyon rapid nan zetwal Be yo kominike avèk yon lòt etwal nan yon sistèm binè. Sepandan, nouvo rechèch ki soti nan University of Leeds pwopoze yon eksplikasyon diferan.

Chèchè dirijan Mesye Dodd ak Pwofesè Oudmaijer te itilize done ki soti nan satelit Gaia pou mennen ankèt sou mouvman zetwal atravè syèl la lannwit pandan peryòd pwolonje. Lè yo analize trajectoire zetwal B yo (Mass Transfer) ak zetwal Be, yo te kapab disène yon diferans enpòtan nan pousantaj konpayon ant de gwoup yo. Etonan, li te parèt ke Be zetwal te gen yon pi ba pousantaj nan konpayon, kontrèman ak atant. Sepandan, plis egzamen te revele ke diferans sa a te akòz yon twazyèm etwal ki te enfliyanse sistèm nan.

Chèchè yo fè ipotèz ke nan anpil ka, yon twazyèm etwal nan sistèm trip la lakòz etwal konpayon an vin pi pre zetwal Be a. Pwoksimite sa a pèmèt transfè mas ant de zetwal yo, sa ki lakòz fòmasyon nan disk gaz karakteristik yo obsève alantou zetwal Be. Enteresan, sa a ta ka eksplike tou poukisa konpayon sa yo pa detekte ankò, menm jan yo vin twò endispoze apre yo fin pèdi yon kantite siyifikatif nan mas.

Enplikasyon dekouvèt sa a depase etid Be zetwal yo. Konprann konpleksite sistèm trip zetwal yo ak wòl yo nan evolisyon gwan distribisyon ta ka bay bonjan apèsi sou nati twou nwa yo, zetwal netwon yo ak sous vag gravitasyonèl yo. Revelasyon sa a vini nan yon moman enteresan lè rechèch onn gravitasyonèl ap avanse rapidman, epi etid binarite nan sistèm zetwal yo ap vin de pli zan pli enpòtan.

Pandan ke yo bezwen plis rechèch pou konfime ak eksplore sibtilite sistèm trip zetwal yo, etid sa a make yon etap enpòtan nan konpreyansyon nou sou zetwal Be masiv yo ak plas yo nan linivè a. Lè yo defye sipozisyon konvansyonèl yo, chèchè yo nan University of Leeds te louvri nouvo pòt pou dekouvri mistè objè selès yo ak evolisyon yo.