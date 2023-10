TOI-1801 b: Yon Mini-Neptune tanpere nan yon sistèm planèt jèn

By

Nou anonse dekouvèt TOI-1801 b, yon mini-Neptune tanpere kaptivan k ap òbite yon jèn etwal tinen M. Okòmansman te idantifye kòm yon kandida planèt TESS nan mwa avril 2020, TOI-1801 b gen yon peryòd de 21.3 jou. Sepandan, obsèvasyon ki vin apre ki baze sou tè a, ki gen ladan fotometri andedan ak deyò transpò piblik ak mezi presi vitès radial, te revele ke peryòd la vre nan planèt la se 10.6 jou.

Atravè obsèvasyon swivi sa yo, nou detèmine ke TOI-1801 b gen yon mas 5.74 ± 1.46 M⊕ ak yon reyon 2.08 ± 0.12 R⊕. Dapre mezi sa yo, nou ka dedwi avèk konfyans ke TOI-1801 b se sitou ki konpoze de dlo ak wòch, ak yon kantite neglijab (jiska 2% an mas) nan gaz idwojèn nan atmosfè li.

Anplis de sa, laj sistèm nan, ke yo estime anviwon 900 milyon ane, mete TOI-1801 b nan mitan popilasyon jèn ègzoplanèt k ap pase yo. Trase ansanm ak lòt ègzoplanèt li te ye, TOI-1801 b kanpe kòm yon manm inik.

Nan dyagram ki ilistre relasyon mas-reyon an, ensètitid TOI-1801 b yo reprezante kòm rejyon ki gen koulè lonbraj ak nivo konfyans. Modèl konpozisyon yo, ki reprezante pa liy ki gen koulè diferan, bay apèsi sou estrikti potansyèl ègzoplanèt la. Espesyalman, panno yo mitan ak dwa montre modèl konpozisyon san gaz ak ak yon anvlòp gaz, respektivman. Liy solid ak pwentiye nan panèl dwat la endike diferan senaryo tanperati pou anvlòp gaz la.

Kòm yon referans, dyagram nan gen ladan tou Latè ak Neptune. Anplis de sa, nou enkli B22 ak M22 kòm referans akòz rezilta konfli pibliye pou menm planèt la, ki endike mezi diferan.

An konklizyon, TOI-1801 b reprezante yon adisyon enteresan nan konesans nou sou ègzoplanèt. Nati tanpere li, konpozisyon, ak jèn laj fè li yon sib konvenkan pou plis envestigasyon. Etid k ap kontinye sou ègzoplanèt sa yo kontribye nan konpreyansyon nou sou fòmasyon planetè ak evolisyon nan divès anviwònman pi lwen pase sistèm solè nou an.

Definisyon:

– TESS: Satelit Sondaj Exoplanet

– M tinen: Yon kalite etwal sekans prensipal, ke yo rele tou yon tinen wouj, ak yon mas ant 0.08 ak 0.6 fwa sa a nan Solèy la.

– Vitès radial (RV): Mezi mouvman yon etwal nan direksyon oswa lwen yon obsèvatè lè l sèvi avèk efè chanjman Doppler.

– Mas ak Reyon: Mas refere a kantite matyè nan yon objè, pandan y ap reyon mezire distans ki soti nan sant la ak sifas ekstèn lan.

– Liy izo-dansite: Liy gri tirè sou dyagram mas-reyon an ki reprezante liy ki gen dansite egal nan diferan modèl konpozisyon.

– Entropi espesifik: Yon pwopriyete tèmodinamik ki quantifier dezòd oswa o aza nan yon sistèm.

– H2: Molekilè gaz idwojèn.

– CARMENES ak HIRES: Enstriman yo itilize pou mezi egzak vitès radial.

