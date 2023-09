Pwogram Artemis NASA a: Yon nouvo epòk eksplorasyon linè

Yon nouvo pwogram ki rele Artemis, inisye pa National Aeronautics and Space Administration (NASA), gen pou objaktif pou voye astwonòt ameriken tounen sou lalin lan pa 2025 oswa 2026 epi etabli yon kan baz linè nan pwochen deseni kap vini an. Bidjè ke yo estime 93 milya dola pou misyon an te pwovoke deba sou si NASA ta dwe priyorite aterisaj lalin lan sou konbat chanjman nan klima.

Dapre yon sondaj 2023 pa Pew Research Center, sèlman 12% Ameriken konsidere voye astwonòt eksplore lalin nan kòm yon priyorite. Majorite a (41%) kwè li pa enpòtan oswa li pa ta dwe pouswiv nan tout, pandan ke 50% panse NASA ta dwe chanje konsantre li antyèman nan adrese chanjman nan klima.

Sepandan, ekspè nan Inivèsite Stanford te eksprime sipò akablan pou pwogram Artemis la, yo fè konparezon ak misyon istorik Apollo 11 ki te fè moun yo sou lalin lan an premye. Pwogram Apollo, ki te fèt an 1969, te dirije pa yon enperatif nasyonal epòk Gè Fwad pou demontre siperyorite teknolojik sou Inyon Sovyetik.

Nan lòt men an, pwogram Artemis la te etabli kòm rezilta yon Direktiv Politik Espas 2017. Objektif prensipal li se mennen yon pwogram eksplorasyon inovatè ak dirab, ankouraje kolaborasyon ak patnè komèsyal ak entènasyonal yo. Pwogram nan ap chèche elaji prezans imen atravè sistèm solè a, jwenn nouvo konesans, ak eksplore istwa solèy la, Latè, ak sistèm lalin.

Ekspè yo diskite ke Artemis pral pa sèlman avanse pwogrè syantifik ak teknolojik, men tou gen aplikasyon pratik. Teknoloji devlope pou pwogram espas yo souvan jwenn wout yo tounen sou Latè, kontribye nan solisyon an nan pwoblèm teknolojik. Anplis de sa, pwogram nan vize kreye yon jaden flè solid pou siviv imen sou lalin lan, ki gen enplikasyon pou tou de enterè komèsyal ak siviv alontèm nan espès imen an.

Gen kèk ekspè mete aksan sou eksplorasyon linè pa vle di neglije chanjman nan klima men pito amelyore lavi nou sou Latè. Lalin nan ofri resous ki ra oswa ki difisil pou ekstrè sou Latè, tankou mineral presye. Mining resous sa yo sou lalin lan kapab soulaje pwoblèm potansyèl épuisement resous sou planèt nou an.

Sepandan, enkyetid yo te soulve konsènan pwopriyetè resous linè ak prezèvasyon lalin nan kòm yon antite pataje anviwònman, kiltirèl ak syantifik. Li esansyèl pou adrese kesyon etik ak gouvènans konsènan eksplorasyon linè ak aktivite kontraktè prive yo nan espas.

Men, anpil ekspè Stanford kwè ke NASA ka pouswiv tou de eksplorasyon linè ak efò pou konbat chanjman nan klima ansanm. Yo diskite ke bidjè NASA a relativman ti konpare ak lòt inisyativ gouvènman an e ke aktivite ekonomik ki te pwodwi pa pwogram "Moon to Mars" sipòte dè milye djòb ak kontribye dè milya nan ekonomi an.

Anplis de sa, pwogram Artemis la gen pou objaktif pou enspire "Jenerasyon Artemis" ak ankouraje divèsite nan endistri espas. Enklizyon astwonòt ki soti nan divès orijin, ki gen ladan premye fanm ak premye moun ki gen koulè sou lalin lan, konsidere kòm yon etap pozitif nan direksyon pou kreye yon mendèv ki pi divèsifye epi ankouraje jèn yo pouswiv karyè nan domèn STEM.

An rezime, pwogram Artemis NASA reprezante yon nouvo epòk eksplorasyon linè. Pandan ke deba egziste konsènan priyorite ak enkyetid sou ekstraksyon resous ak pwopriyetè, pwogram nan ofri siyifikatif opòtinite syantifik, teknolojik, komèsyal, ak enspirasyon. Siksè li ta ka ouvri wout la pou prezans imen dirab pi lwen pase Latè epi kontribye nan konpreyansyon nou sou linivè a.

Sous:

– Sondaj Sant Rechèch Pew, 2023

– G. Scott Hubbard, ansyen direktè NASA Ames ak Sant Ekselans pou transpòtasyon espas komèsyal direktè emerit

– Simone D'Amico, pwofesè asosye nan aéronautique ak astwonotik nan Inivèsite Stanford

- Alice Gorman, akeyològ espas ak ko-otè "A Declaration of the Rights of the Moon"

- Shannon Sylvie Abelson, yon etidyan postdoktora k ap etidye etik anviwònman, anviwònman an espas, ak filozofi astwonomi ak astwofizik nan Inivèsite Stanford.