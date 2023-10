Dekouvèt GRB 230307A: Koule limyè sou fusion Star Neutron

By

Nan yon gwo dekouvèt, yon ekip syantis atravè mond lan te fèk fè yon obsèvasyon etonan sou yon pete gamma-ray ke yo rekonèt kòm GRB 230307A. Lè yo itilize yon konbinezon de teleskòp ki baze sou tè ak espasyal, ki gen ladan Teleskòp Espas James Webb, Teleskòp Espas Fermi Gamma-ray, ak Obsèvatwa Swift Neil Gehrels, chèchè sa yo te temwen yon evènman cosmic ekstraòdinè ki soti nan fizyon de zetwal netwon. . Kòm yon konsekans fenomèn ra sa a, yon eksplozyon pwisan te fèt, jenere eleman lou.

Youn nan aspè ki pi kaptivan nan dekouvèt sa a se deteksyon telurium apre eksplozyon an. Teluryòm se yon eleman ki pi rar pase platinum sou Latè ak prezans li sijere ke lòt eleman toupre telurium sou tablo peryodik la, tankou yòd, ta ka jwenn tou nan materyèl ki ejecte kilonova a. Yòd se yon eleman nitritif mineral esansyèl pou sipòte lavi sou planèt nou an.

Kilonovae, eksplozyon masiv ki soti nan kolizyon zetwal netwon oswa yon etwal netwon ak yon twou nwa, libere yon kantite enèji imans nan kèk segonn. Enèji ki emèt pandan evènman sa yo ekivalan a sa Solèy nou an ta pwodui pandan tout lavi li 10 milya ane.

GRB 230307A se patikilyèman remakab akòz klète etonan li yo. Nan 50 dènye ane obsèvasyon yo, li se sèlman dezyèm pi klere gamma-ray pete anrejistre. Li klere apeprè 1,000 fwa pi klere pase yon pete tipik gamma-ray detekte pa teleskòp Fermi la.

Kolaborasyon ant divès teleskòp espas ak tè ki te pèmèt syantis yo rasanble yon kantite enfòmasyon enpòtan sou evènman ekstraòdinè sa a an tan reyèl. Lè yo itilize kapasite enfrawouj Teleskòp Espas James Webb, chèchè yo te kapab detèmine orijin kilonova a, lokalize li nan yon galaksi espiral apeprè 120,000 ane limyè lwen sit fizyon etwal netwon an. De etwal netwon yo te vwayaje yon distans etonan, ki ekivalan a dyamèt Voie Lakte nou an, anvan yo te rantre plizyè santèn milyon ane apre.

Dekouvèt inogirasyon sa a mete aksan sou nati konplemantè espas ak teleskòp ki baze sou tè nan domèn astrofizik. Ak pwochen lansman Nancy Grace Women Espas Teleskòp la, ki posede yon jaden remakab de vi, astwonòm antisipe menm plis opòtinite yo eksplore ak kontwole kilonovae nan lavni.

Konklizyon etid sa a, ki te pibliye nan jounal Nature, make yon avansman enpòtan nan konpreyansyon nou genyen sou fòmasyon eleman lou atravè Cosmos la.

Kesyon yo mande anpil:

K: Ki sa ki se yon pete gamma-ray?

A: Yon pete gamma-ray se yon eksplozyon trè enèjik ki lage yon kantite fòmidab radyasyon gamma-ray epi ki rive nan rejyon byen lwen nan linivè a.

K: Ki sa kilonovae?

A: Kilonovae yo se eksplozyon masiv ki soti nan kolizyon de etwal netwon oswa yon etwal netwon ak yon twou nwa.

K: Poukisa deteksyon telurium enpòtan nan dekouvèt sa a?

A: Prezans telurium sijere ke lòt eleman, tankou yòd, ka prezan tou nan materyèl ki ejecte kilonova a. Yòd se yon eleman nitritif mineral esansyèl ki nesesè pou lavi sou Latè.

K: Ki jan Teleskòp Espas James Webb kontribye nan etid sa a?

R: Teleskòp Espas James Webb te bay bonjan kapasite enfrawouj ki te ede syantis yo idantifye kilonova nan yon galaksi espiral, ki te bay limyè sou orijin fizyon etwal netwon an.

K: Ki siyifikasyon Nancy Grace Women Espas Teleskòp la?

A: Nancy Grace Women Espas Teleskòp la, ak lajè chan de vi li yo, pral pèmèt astwonòm yo eksplore plis ak kontwole kilonovae, ofri plis opòtinite pou etidye evènman cosmic sa yo an detay.

(Sous: NASA)