Obsèvatwa Chandra NASA a bay nouvo limyè sou eksplozyon zetwal yo

Obsèvatwa Chandra X-ray NASA a te bay astwonòm yo nouvo apèsi remakab sou yon eksplozyon zetwal ki te obsève pou premye fwa nan mitan 19yèm syèk la. Eksplozyon an te fèt nan Eta Carinae, yon sistèm etwal binè ki sitiye apeprè 7,500 ane limyè lwen. Pandan de deseni, obsèvatwa a kolekte done ki kounye a yo te konpile nan yon fim, revele ekspansyon kontinyèl eripsyon gwan distribisyon an nan vitès ki rive jiska 4.5 milyon mil pa èdtan.

Eta Carinae gen de etwal masiv, youn se apeprè 90 fwa mas Solèy la ak lòt la apeprè 30 fwa mas Solèy la. Nan 19yèm syèk la, sistèm nan te fè eksperyans yon eksplozyon masiv ke yo rekonèt kòm "Gwo Eripsyon an," pandan ki Eta Carinae ekspilse ant 10 ak 45 fwa mas Solèy la. Sa a te lakòz fòmasyon yon pè nwaj gaz, ke yo rekonèt kòm Nebula Homunculus, sou bò opoze zetwal yo.

Yon etid resan ki te dirije pa Michael Corcoran nan Goddard Space Flight Center NASA an te itilize done ki soti nan Chandra ak XMM-Newton Ajans Espas Ewopeyen an pou dekouvwi yon kokiy febli nan reyon X ki te enkoni anvan Nebula Homunculus la. Corcoran te entèprete koki sa a kòm vag eksplozyon ki soti nan Gwo Eripsyon an, sigjere ke tou de nebula a ak koki deyò a soti nan materyèl yo te ekspilse nan Eta Carinae anvan eripsyon an 1843.

Etid la tou revele ke klète radyografi Eta Carinae te diminye sou tan, ki konsistan avèk obsèvasyon anvan yo. Sèvi ak yon modèl ki senp, chèchè yo te estime klète radyografi sistèm etwal la nan moman Gwo Eripsyon an epi konbine li ak vitès materyèl ki te ejecte a pou detèmine si eripsyon an te gen de eksplozyon. Premye a enplike yon ekspilsyon rapid nan gaz rapid, ki ba-dansite, ki te swiv pa yon ekspilsyon pi dousman nan gaz pi dans ki evantyèlman fòme Nebula Homunculus la.

Etid sa a, ki te pibliye nan The Astrophysical Journal, sipòte ipotèz ki fè konnen Gwo Eripsyon an te deklanche pa fizyon de zetwal nan sa ki te orijinèlman yon sistèm trip. Fizyon sa a ta eksplike estrikti ki sanble ak bag yo wè nan radyografi, kòm materyèl yo ekspilse nan yon plan plat.

An jeneral, Obsèvatwa Chandra NASA a te bay astwonòm yo nouvo enfòmasyon ki gen anpil valè sou eksplozyon zetwal Eta Carinae, ki bay limyè sou mekanis ak istwa evènman selès kaptivan sa a.

