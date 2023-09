Gliese 367 b: Yon ègzoplanèt ultra-dans ak yon orijin misterye

Astwonòm yo te dekouvri yon ègzoplanèt remakab ki rele Gliese 367 b, ke yo rele tou Tahay, ki te kaptire atansyon yo akòz pwopriyete inik li yo. Gliese 367 b klase kòm yon planèt Ultrashort Period (USP), ki konplete yon òbit alantou zetwal li a nan jis 7.7 èdtan. Li se youn nan prèske 200 lòt planèt USP ki te idantifye jiskaprezan. Sepandan, sa ki mete Gliese 367 b apa se dansite enkwayab li yo, prèske de fwa nan Latè.

Avèk gwo dansite sa a, syantis yo kwè ke Gliese 367 b dwe konpoze prèske nèt ak fè, kòm manto wòch li yo te dezabiye. Elisa Goffo, otè prensipal yon etid resan sou Gliese 367 b, konpare li ak yon planèt ki sanble ak Latè san manto wòch li yo.

Gliese 367 b te okòmansman dekouvri lè l sèvi avèk done ki soti nan Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) NASA an. Rechèch ki vin apre yo amelyore mezi yo epi yo bay yon estimasyon pi egzak sou mas ak reyon li yo. Koulye a, mas planèt la detèmine se 63% nan Latè, ak reyon li se 70% nan Latè.

Youn nan aspè yo entrigan nan Gliese 367 b se orijin li yo. Li trè fasil pou planèt la te fòme nan eta li ye kounye a. Yon posibilite se ke li se nwayo a nan yon planèt ki te dezabiye manto li ale nan yon evènman katastwofik oswa kolizyon ak lòt protoplanèt pandan fòmasyon li yo byen bonè. Yon lòt posibilite se ke Gliese 367 b te antoure pa yon rejyon ki rich nan fè nan disk pwotoplanetè ki soti nan ki li te fòme.

Rechèch ki fèt pa Goffo ak ekip li a te revele tou prezans de lòt planèt nan sistèm Gliese 367 la: Gliese 367 c ak d. Prezans nan planèt adisyonèl sa yo sipòte nosyon ke planèt USP yo souvan jwenn nan sistèm ki gen plizyè planèt, allusion sou senaryo fòmasyon posib.

Gliese 367 b se yon manm nan yon klas inik nan ègzoplanèt yo rele super-Mèki. Planèt sa yo gen yon konpozisyon ki sanble ak Mèki, men yo pi gwo ak pi dans. Gliese 367 b, an patikilye, se planèt USP ki pi dans ki te dekouvri jiskaprezan, ak yon nwayo fè ki fè 91% mas li.

Pandan ke orijin egzak la nan Gliese 367 b rete yon mistè, karakteristik etranj li yo kontinye defi modèl aktyèl nan fòmasyon planetè. Plis etid ak obsèvasyon sou ègzoplanèt kaptivan sa a ka bay bonjan enfòmasyon sou fòmasyon ak evolisyon planèt yo nan kondisyon ekstrèm.

