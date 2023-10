Astewoyid: Yon Menas Potansyèl pou Latè

By

NASA te pibliye yon enfografi vizyèlman atiran sou Oktòb 16th, mete aksan sou yon pwoblèm konsène ki ta ka gen konsekans katastwofik. Travay nan men an, ke yo rekonèt kòm "Defans Planèt," enplike NASA kenbe yon je soti pou astewoyid ki ka potansyèlman fè kolizyon ak Latè, sa ki lakòz gwo devastasyon ki sanble ak sò dinozò yo. Sepandan, detekte astewoyid sa yo se yon pwosesis konplike paske yo pa emèt limyè.

Erezman, nouvo teleskòp ki fèt espesyalman pou lachas astewoyid yo te enstrimantal nan misyon sa a. Nan mwa Out 2023, gen deja 32,000 astewoyid toupre Latè li te ye. Efò pou jwenn ak swiv astewoyid sa yo te louabl, ak plis pase 405 milyon obsèvasyon soti nan astwonòm amatè ak pwofesyonèl soumèt nan Minor Planet Center, yon sant santral pou estrateji defans planèt NASA an.

Malerezman, estatistik yo prezante nan enfografi a revele yon reyalite twoublan. Soti nan 32,000 astewoyid yo konnen tou pre Latè, plis pase 10,000 gen plis pase 140 mèt an dyamèt. Si youn nan sa yo ta fè kolizyon ak Latè, li ta ka potansyèlman siye yon vil antye. An konparezon, meteyor Chelyabinsk ki te koze domaj nan Larisi an 2013 te estime pou pi plis 20 mèt.

Enfografi a tou mete aksan sou ke sou 14,000 astewoyid yo 140-mèt lajè yo poko dekouvri, youn nan yo ta ka sou yon kou kolizyon ak Latè. Anplis de sa, gen apeprè 50 astewoyid ki gen yon dyamèt 1 kilomèt ki poko dekouvri. Enpak yon astewoyid nan gwosè sa a ka gen enplikasyon katastwofik pou sivilizasyon.

Responsablite defans planetè tonbe non sèlman sou NASA men sou yon kolektif òganizasyon. Enfografi a sèvi kòm yon rapèl ke gen toujou travay pou fè pou asire sekirite limanite. Menm senp zak transmèt enfòmasyon atravè enfografik ka enspire moun yo rantre nan lachas pou astewoyid, kontribye nan efò yo nan defans planetè.

Sous:

– NASA – Astewoyid toupre latè apati 31 out 2023

– UT – Men ki jan NASA ap planifye pou pwoteje Latè kont astewoyid ak komèt

- UT - NASA fè defans astewoyid yon priyorite, deplase misyon NEO Surveyor li a nan faz devlopman.

– UT – Èske Planètè Defans ta dwe pran Etap Santral?