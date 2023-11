Yon Aperçu nan Nwayo Voie Lakte a: Teleskòp Webb revele karakteristik remakab

By

Nan yon misyon inogirasyon, Teleskòp Espas James Webb te vire gade l nan direksyon nwayo pwòp galaksi Vwa Lakte nou an, li te kaptire imaj etonan ki revele detay san parèy sou evènman selès ekstrèm ak fòmasyon etwal vibran. Kontrèman ak predesesè li a, teleskòp Hubble a, ki sitou obsève limyè vizib, Webb itilize limyè enfrawouj, sa ki pèmèt li antre nan nyaj cosmic dans epi ba nou imaj ki pa janm wè anvan.

Etidyan bakaloreya Samuel Crowe nan University of Virginia te dirije pwojè imaj la e li te sezi wè nivo enkwayab rezolisyon ak sansiblite Webb ofri. "Pa janm gen okenn done enfrawouj sou rejyon sa a ak nivo rezolisyon ak sansiblite nou jwenn ak Webb, kidonk nou wè anpil karakteristik isit la pou premye fwa," Crowe te deklare. Kapasite teleskòp la prezante yon opòtinite inik pou etidye fòmasyon zetwal nan anviwònman sa yo, sa ki revolisyone konpreyansyon nou sou Cosmos la.

Kote konsantre nan antrepriz sa a se Sagittarius C (Sgr C), yon rejyon li te ye pou fòmasyon zetwal entans ki sitiye apeprè 25,000 ane limyè lwen Latè. Imaj la te kaptire pa enstriman Kamera tou pre-enfrawouj (NIRCam) Webb a revele plizyè karakteristik remakab:

1. Mwatye milyon zetwal: Yo estime anviwon 500,000 etwal k ap klere byen klere nan rejyon Sagittarius C a, ansanm ak karakteristik yo pa idantifye ki mande plis eksplorasyon.

2. Gwoup protostars: Ou ka wè yon estrikti amorph woz ki enpòtan nan sant-gòch imaj la. Sa a reprezante yon gwoup protostars—zetwal k ap kòmanse nan pwosesis fòmasyon an. Nan grap sa a se yon pwotostar masiv, plis pase 30 fwa mas Solèy nou an. Dansite nwaj la protostars sa yo sòti nan anpeche limyè ki soti nan zetwal yo dèyè l rive nan teleskòp la, kreye ilizyon nan yon rejyon mwens ki gen anpil moun lè, an reyalite, li se youn nan zòn ki pi chaje nan imaj la.

3. Vaste rejyon gaz chaotic: Rejyon cyan ekspansif ki kouvri apeprè 25 ane limyè gen gaz idwojèn ak estrikti ki sanble ak zegwi ki manke yon oryantasyon inifòm. Kounye a NASA ap mennen ankèt sou sa ki te deklanche fòmasyon gwo nwaj gaz sa a.

Nwayo galaksi Way Lakte a kache yon eleman ki pa parèt nan imaj yo—twou nwa sipèmasif ke yo rele Sagittarius A*. Pandan ke teleskòp Webb la bay opinyon san parèy nan Cosmos la, li esansyèl pou sonje ke objektif prensipal li se fè limyè sou linivè a byen bonè ak debouche mistè li yo.

Kapasite enkwayab Teleskòp Espas James Webb la se rezilta anpil kolaborasyon syantifik ant NASA, Ajans Espas Ewopeyen an (ESA), ak Ajans Espas Kanadyen an. Iwa ultra-sansib li a, ki kouvri plis pase 21 pye, depase Teleskòp Espas Hubble a plis pase de fwa edmi. Anplis de sa, kapasite enfrawouj Webb pèmèt li obsève objè ak fenomèn ki te deja kache nan vi.

Avèk arive Webb, nou sou bò gwo yon nouvo epòk nan eksplorasyon, non sèlman dekouvwi sekrè yo nan linivè a byen bonè, men tou jete gade nou sou ègzoplanèt nan pwòp galaksi nou an. Ekipman espektwograf avanse teleskòp la ka débouyé makiyaj chimik ekzoplanèt byen lwen yo, potansyèlman revele atmosfè ak ede rechèch la pou siy lavi yo. Pandan teleskòp Webb la ap kontinye devwale mistè linivè yo, syantis yo ap antisipe posiblite alkole ki devan nou yo.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Kisa Teleskòp Espas James Webb ye?

Teleskòp Espas James Webb se yon kolaborasyon ant NASA, Ajans Espas Ewopeyen an (ESA), ak Ajans Espas Kanadyen an. Li se yon obsèvatwa espas modèn ki fèt pou eksplore Cosmos la, ki gen ladan linivè bonè ak ègzoplanèt nan galaksi nou an.

2. Ki jan Webb diferan ak teleskòp Hubble a?

Webb prensipalman obsève nan spectre enfrawouj la, ki pèmèt li wè nan nyaj dans cosmic limyè vizib pa ka antre. Kontrèman, teleskòp Hubble a sitou obsève limyè vizib.

3. Ki karakteristik Webb te pran nan nwayo Voie Lakte a?

Imaj Webb nan rejyon Sagittarius C a revele yon gwoup protostar, yon rejyon vas gaz chaotic, ak apeprè mwatye yon milyon zetwal nan detay san parèy.

4. Ki siyifikasyon gwosè glas Webb la genyen?

Iwa Webb a gen plis pase 21 pye atravè, sa ki fè li plis pase de fwa edmi pi gwo pase glas teleskòp Hubble a. Pi gwo gwosè sa a pèmèt Webb pran plis limyè, sa ki pèmèt li obsève objè ki pi lwen ak ansyen nan linivè a.

5. Ki jan Webb pral etidye ègzoplanèt?

Webb pote espektrograf espesyalize ki ka analize atmosfè ègzoplanèt byen lwen yo, bay apèsi sou konpozisyon chimik monn etranje sa yo. Enfòmasyon sa a ede syantis yo nan rechèch yo pou anviwònman abitab ak siy potansyèl nan lavi yo.

