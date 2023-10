Obsèvatwa Vera C. Rubin dekouvri astewoyid ak nouvo algorithm

Obsèvatwa Vera C. Rubin, ki ta dwe kòmanse operasyon an 2025, te montre kapasite deteksyon astewoyid li yo menm anvan lansman ofisyèl li yo. Chèchè nan University of Washington te devlope yon nouvo algorithm ki rele HelioLinc3D, ki te idantifye avèk siksè yon astewoyid toupre Latè ki baze sou jis kèk imaj. Algorithm la fè lyezon plizyè lannwit, konbine done ki soti nan plizyè nwit pou jwenn objè reyèl lè l sèvi avèk mwens obsèvasyon pase zouti aktyèl yo.

Obsèvatwa Rubin gen pou objaktif pou double kantite astewoyid li te ye ak astewoyid ki kapab danjere (PHA) nan premye mwa yo nan operasyon. PHA yo se astewoyid ki gen òbit ase pre òbit Latè pou yo ka fè kolizyon ak planèt nou an. Avèk gwo Teleskòp Simonyi Sondaj li yo ak pi gwo lantiy je pwason nan mond lan, obsèvatwa a pral pran imaj dijital syèl la chak twa jou, jenere apeprè 20 terabyte done chak swa.

Heliolinc3D te teste lè l sèvi avèk done ki soti nan sondaj ATLAS ki te fèt pa University of Hawai'i. Pandan tès sa a, algorithm la te idantifye avèk siksè yon PHA ki te rele 2022 SF289, ki te obsève pa ATLAS men li pa te idantifye kòm yon nouvo objè lè l sèvi avèk metòd tradisyonèl yo. Algorithm la detekte chanjman nan syèl la pa soustraksyon imaj siksesif ak idantifye diferans. Lè sa a, li mezire klète ak pozisyon diferans sa yo.

Akote de idantifye PHA yo, Obsèvatwa Vera C. Rubin espere fè plizyè lòt dekouvèt sistèm solè, tankou objè senti Kuiper ak objè entèstelè ki kapab pi gwo. Obsèvatwa a pral revolisyone domèn astwonomi a lè li kaptire yon kantite done san parèy epi li bay syantis yo enfòmasyon ki gen anpil valè sou sistèm solè nou an ak pi lwen.

