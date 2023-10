Jeyan gaz yo pi komen pase te panse anvan, etid sijere

By

Yon etid resan pibliye nan jounal Nature Communications te sijere ke jeyan gaz tankou Jipitè ka pi komen pase te panse deja, patikilyèman nan rejyon ki pi trankil nan sistèm zetwal yo. Konpreyansyon tradisyonèl nan sistèm zetwal yo te ke yo te fèt nan planèt wòch ki toupre zetwal la ak jeyan gaz ki pi lwen. Sepandan, dènye dekouvèt "Jupyè cho," jeyan gaz k ap òbit trè pre zetwal yo, te defye sipozisyon sa a.

Etid la, ki te fèt pa Raffaele Gratten ak kòlèg li yo nan Enstiti Nasyonal Italyen pou Astwofizik, konsantre sou Beta Pictoris Moving Group, yon ti gwoup zetwal ki sitiye sou 115 ane limyè lwen. Yo te analize mas ak mouvman 30 zetwal nan gwoup sa a epi yo te jwenn ke apeprè 20 nan yo te kapab sipòte gran gaz ki sanble ak Jipitè nan rejyon eksteryè sistèm zetwal yo.

Konklizyon sa a enpòtan paske sondaj anvan yo te sijere ke jeyan gaz yo relativman ra nan sistèm zetwal yo, ak mwens pase youn sou senk zetwal ki sanble ak Solèy ki gen pwòp vèsyon Jipitè yo. Chèchè yo kwè ke diferans kle a se nan anviwònman an nan Beta Pictoris Moving Group la, ki pi ra ak mwens peple konpare ak lòt rejyon ki fòme etwal. Nan katye sa yo trankil, gaye, jeyan gaz yo gen yon pi gwo chans pou yo fòme ak siviv.

Gran gaz, tankou Jipitè, fèt nan rejyon ekstèn frèt sistèm zetwal yo, kote eleman temèt yo ka kondanse nan glas ak gaz. Sepandan, fòmasyon ak estabilite planèt sa yo ka deranje pa entèraksyon gravitasyonèl ak lòt planèt jeyan oswa zetwal ki pase. Nan rejyon zetwal ki gen anpil moun, prezans plis zetwal ak yon distans ki pi piti ant yo ka fè li difisil pou jeyan gaz yo fòme epi kenbe pozisyon yo.

Pandan ke kote nesans pwòp Solèy nou an ap debat nan mitan astrofizisyen, etid sa a sijere ke li se fasil pou Sistèm Solè nou an te sòti nan yon pepinyè gwan distribisyon anpil peple. Rechèch la endike ke Solèy nou an ka soti nan yon zòn ki pi trankil ak sèlman kèk jèn zetwal gaye. Pou plis konprann fòmasyon sistèm zetwal yo, yo pral nesesè etid adisyonèl nan rejyon fòmasyon zetwal ki pi dans.

Done yo kolekte pa obsèvatwa ESA a Gaia, ki kounye a òbit Solèy la, ta ka ofri plis apèsi sou kesyon curieux sa a.

Sous: Nature Communications, Inverse