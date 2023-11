Zòn pou evite: Debloke Linivè Hidden

By

Konesans nou sou vas linivè a toujou limite pa lefèt ke nou sitiye nan galaksi Voye Lakte a, antoure pa gaz entèstelè ak pousyè. Pousyè sa a poze yon gwo defi pou obsèvasyon nou yo, patikilyèman nan rejyon santral galaksi nou an, ke yo rekonèt kòm Zòn pou evite. Syantis yo te fè referans ak rejyon sa a kòm sa yo paske nwaj yo pousyè dans anpeche limyè vizib, sa ki fè li difisil yo obsève objè ekstragalaktik. Sepandan, dènye pwogrè nan teknoloji yo ap pèmèt nou penetre baryè cosmic sa a epi eksplore pi lwen.

Sèvi ak limyè enfrawouj ak radyo, ki ka antre nan Zòn pou evite a, chèchè yo te fè dekouvèt inogirasyon. Yon nouvo etid ki te pibliye sou sèvè preprint arXiv te itilize done ki sòti nan sondaj VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) pou chèche galaksi ki nan rejyon difisil sa a. Sondaj VVV, ki te fèt pa teleskòp VISTA nan Paranal, Chili, prensipalman konsantre sou etidye grap globilè ak louvri men tou te kaptire done sou galaksi.

Pou idantifye galaksi yo, ekip la te anplwaye yon metòd ki enplike chwazi objè pwolonje nan done VVV yo epi filtre yo ki baze sou spectre galaktik yo. Apwòch sa a, byenke limite, pèmèt yo konfime prezans 182 galaksi sou 271 kandida yo, konpare ak 1.5 milyon objè ki nan lis nan Katalòg Sous Pwolonje 2MASS la.

Konklizyon sa yo reprezante yon etap enpòtan nan debouche mistè yo kache nan Zòn pou evite a. Ekip la planifye pou kontinye rechèch yo nan enkòpore done ki soti nan Sondaj VVV eXtended la, ki gen potansyèl pou revele dè milye de galaksi. Avèk chak dekouvèt, konpreyansyon nou sou linivè a elaji, koule limyè sou yon pati deja kache nan Cosmos la.

FAQ:

K: Kisa Zòn pou evite a ye?

A: Zòn pou evite a refere a rejyon santral la nan galaksi Vwayo Lakte a, ki chaje ak gaz entèstelè ak pousyè. Pousyè sa a anpeche limyè vizib, sa ki fè li difisil pou obsève objè ekstragalaktik.

K: Kijan syantis yo ap etidye Zòn Evite a?

A: Syantis yo ap itilize limyè enfrawouj ak radyo, ki ka antre pousyè nan Zòn Evite a, pou etidye rejyon sa a epi fè obsèvasyon galaksi ak lòt objè selès yo.

K: Ki sa ki sondaj VVV la?

A: Sondaj VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) se yon pwojè teleskòp VISTA ki fèt nan Paranal, Chili. Li konsantre prensipalman sou etid grap globilè ak grap ouvè, men tou li kaptire done ki gen anpil valè sou galaksi ki nan Zòn Evite a.

K: Ki plan pou lavni pou etidye Zòn Evite a?

A: Ekip rechèch la gen pou objaktif pou elaji etid yo lè li enkòpore done ki soti nan Sondaj VVV eXtended la, ki pèmèt eksplorasyon plizyè milye galaksi ki nan Zòn Evite a.