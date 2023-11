Avyon supèrsonik X-59 NASA: pave wout la pou vwayaje lè pi vit

By

Avyon supèrsonik inogirasyon X-59 NASA an, ki souvan refere yo kòm 'pitit Concorde,' ap fè pwogrè enpòtan nan direksyon vòl inogirasyon li. Ajans espasyal la te fèk anonse ke avyon an te deplase nan etab penti a nan etablisman Lockheed Martin Skunk Works nan Palmdale, Kalifòni, ki make yon etap enpòtan nan pwosesis devlopman an.

Yon fwa ke X-59 la pentire, ekip la pral fè dènye mezi pwa li ak fòm pou amelyore modèl òdinatè. Ki fèt pou vole pi vit pase vitès son an, prèske de fwa pi vit pase iconik Concorde a, avyon pasaje sipèsonik sa a gen pou objaktif pou minimize dezòd ki te koze pa boom sonik. Enjenyè yo detèmine pou redui son an nan yon senp 'sonic thump,' asire twoub minim pou moun ki sou tè a.

Eksitan, NASA te idantifye anviwon senkant wout etabli ki konekte vil kote X-59 a ta ka potansyèlman opere. Youn nan wout sa yo ta pèmèt vòl soti nan vil Nouyòk nan Lond, diminye tan vwayaj yo jiska kat fwa dire abityèl la. Konplo penti abazde X-59 la te devwale tou, ki gen yon kò ki sitou blan, yon anba Nasa "sonic ble", ak aksan wouj frapan sou zèl yo.

Pi lwen pase apèl vizyèl li yo, penti a sèvi yon objektif enpòtan. Li aji kòm yon kouch pwoteksyon, pwoteje avyon an kont imidite ak korozyon, pandan y ap tou enkòpore mak sekirite enpòtan pou operasyon tè ak vòl. Cathy Bahm, manadjè pwojè pou demonstrasyon vòl ki ba boom la, te eksprime gwo antouzyasm pou pwojè a, li deklare ke wè X-59 la dekore ak penti fre ak liv ta dwe yon moman mayifik, pote vizyon yo nan lavi.

Avyon sipèsonik X-59 la jwe yon wòl santral nan misyon Quest NASA a, ki pral gen pou vole sou plizyè kominote ameriken chwazi pou rasanble done sou pèsepsyon piblik la sou son avyon an. Lè sa a, done sa yo pral bay regilatè yo, potansyèlman pave wout la pou ajisteman nan règ aktyèl ki entèdi vòl komèsyal sipèsonik sou tè.

Avèk kapasite antisipe li pou revolisyone vwayaj aeryen, X-59 reprezante yon gwo pwogrè nan teknoloji avyasyon. Pandan NASA ap pwogrese nan direksyon vòl inogirasyon avyon an, lavni nan vwayaj lè pi rapid ak trankil parèt pi pre pase anvan.

Kesyon yo mande anpil

Ki sa ki avyon supèrsonik X-59 la?

X-59 a se yon avyon supèrsonik devlope pa NASA ak objektif pou vole pi vit pase vitès son an epi redwi siyifikativman enpak deranje boom sonik la.

Ki objektif penti X-59 la?

Penti a sou X-59 la sèvi tou de rezon kosmetik ak fonksyonèl. Li ajoute apèl vizyèl pandan y ap pwoteje avyon an kont imidite ak korozyon. Anplis de sa, li gen ladan mak sekirite esansyèl pou operasyon tè ak vòl.

Ki jan X-59 la pral afekte vwayaj lè a?

Si gen siksè, X-59 a ta ka revolusyone vwayaj aeryen pa siyifikativman diminye tan vwayaj. Pa egzanp, yon wout pwopoze se soti nan vil Nouyòk rive nan Lond, ki ta ka ranpli jiska kat fwa pi vit pase dire vòl aktyèl la.

Ki objektif misyon Quest NASA a?

Misyon Quest la enplike nan vole X-59 la sou kèk kominote ameriken pou rasanble done sou pèsepsyon piblik la sou son avyon an. Done sa yo pral bay regilatè yo, sa ki kapab mennen nan ajisteman nan règ aktyèl ki mete restriksyon sou vòl sipèsonik sou tè.