Tache Starlink la: Satelit yo fè erè pou OVNI vizib sou Houston

Si ou te janm gade syèl la lannwit ak takte yon seri limyè klere k ap deplase atravè li, ou ka fè erè yo ak objè ki pa idantifye vole (OVNI). Sepandan, limyè sa yo se aktyèlman yon pati nan rezo satelit Starlink devlope pa SpaceX.

Starlink gen pou objaktif pou bay aksè entènèt abòdab nan zòn aleka yo lè li deplwaye plizyè milye satelit nan òbit alantou 340 mil anwo Latè. Kounye a, gen plis pase 4,500 satelit Starlink nan operasyon.

Pou moun ki abite nan Houston, pral gen opòtinite pou trape yon aperçu sou "tren satelit la" sou vil la nan sèten nwit. Dapre yon tracker Starlink, satelit yo pral pase sou Houston soti nan nòdwès ale nan lès jedi a 8:30 pm, ak soti nan nòdwès nan sid nan Vandredi a 8:38 pm.

Si ou prefere maten byen bonè, ou ka tou temwen satelit yo, byenke yo ka parèt dimmer. Moun k ap gade zwazo bonè yo ka espere wè vandredi a 5:21 am soti nan nò rive nan nòdès, samdi a 6:09 am soti nan lwès rive nan nòdès, dimanch a 5:26 am soti nan nò rive nan nòdès, epi ankò a 6:05 am soti nan nòdwès rive nan. sidès, ak Lendi a 5:53 am soti nan lwès rive nan sidès. Fenèt yo gade ka varye ant de a sèt minit.

Nan mwa Out, anpil moun nan Sidès Texas te resevwa yon spektak lè 15 satelit Starlink yo te lanse soti nan baz fòs espas Vandenberg Kalifòni. Videyo ki te kaptire yon seri limyè te inonde rezo sosyal yo, sa ki lakòz sezi ak konfizyon nan mitan telespektatè yo.

Kidonk, pwochen fwa ou wè yon liy limyè k ap deplase atravè syèl la lannwit, pa bezwen pè. Olye de sa, pran yon ti moman pou apresye rezo enpresyonan satelit Starlink ki ap fè aksè entènèt a bon mache yon reyalite nan menm kote ki pi lwen yo.

– Starlink: Yon rezo satelit devlope pa SpaceX pou pote entènèt a pri ki ba nan kote ki lwen. Gen plis pase 4,500 satelit Starlink kounye a nan òbit apeprè 340 mil anwo Latè.

– Starlink Tracker: Yon zouti sou entènèt yo itilize pou swiv kote ak vizibilite satelit Starlink yo.