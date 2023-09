By

Rechèch la pou ègzoplanèt lè l sèvi avèk divès metòd deteksyon se te yon konsantre prensipal pou astwonòm nan dènye ane yo. Youn nan teknik ki pi remakab se astwometri, ki pèmèt detèminasyon egzak paramèt òbit ègzoplanèt yo.

Nan yon nouvo etid ki fèt pa Dong-Hong Wu, yo te egzamine chans pou sivilizasyon entèlijan ekstraterès yo detekte planèt nan sistèm solè nou an lè l sèvi avèk astwometri. Atravè simulation piki-rekiperasyon, yo te envestige detekte kat planèt jeyan yo nan sistèm solè nou an anba diferan liy debaz obsèvasyon ak erè obsèvasyon.

Konklizyon yo nan etid la endike ke si entèlijans ekstraterès yo ta obsève sistèm solè nou an pou yon minimòm de 90 ane ak yon rapò siyal-bri ki depase 1, yo ta ka detekte ak karakterize tout kat planèt jeyan. Pou planèt endividyèl tankou Jipitè, Satin, ak Neptune, yon liy debaz ki depase mwatye nan peryòd òbit yo nesesè pou deteksyon. Iranis, nan lòt men an, mande pou yon pi long obsèvasyon debaz akòz peryòd òbit li yo se apeprè mwatye nan sa ki nan Neptune.

Anplis de sa, si presizyon astrometri a egal oswa pi bon pase 10 μas, plis pase 8,700 zetwal nan 30 parsec nan sistèm solè nou an gen potansyèl pou detekte kat planèt jeyan yo nan 100 ane. Anplis de sa, etid la predi ke plis pase 300 zetwal nan 10 parsec nan sistèm solè nou an ta ka detekte Latè nou an si yo reyalize yon presizyon astwometri 0.3 μas.

Rechèch sa a fè limyè sou detekte ègzoplanèt yo lè l sèvi avèk astwometri epi mete aksan sou potansyèl pou sivilizasyon ekstraterès yo detekte ak karakterize planèt nan pwòp sistèm solè nou an. Kòm teknoloji ak metòd obsèvasyon amelyore, konpreyansyon nou sou ègzoplanèt ak potansyèl pou lòt lavi entèlijan nan linivè a ap kontinye elaji.

Sous:

– Wu, Dong-Hong. "Detekte Egzoplanèt yo lè l sèvi avèk Astwometri." Rechèch nan Astwonomi ak Astwofizik.

– astro-ph.EP