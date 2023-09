Konprann twou santral US la: yon kirk nan chanjman klima

By

Yon fenomèn resan yo rele "twou chofe a" te atire atansyon sou santral Etazini. Pandan ke tanperati mwayèn mondyal yo te piti piti ap monte akòz chanjman nan klima, rejyon an patikilye sa a pa te fè eksperyans menm nivo nan rechofman depi mitan 20yèm syèk la. Sepandan, syantis yo te jwenn ke anomali sa a ka pa yon rezilta nan chanjman nan klima sote santral Etazini an, men pito yon konbinezon konplèks de faktè.

Yon teyori sijere ke ayewosòl nan atmosfè santral Etazini an reflete kèk nan enèji solèy la tounen nan lespas, kidonk refwadi rejyon an. Yon lòt posibilite se ke tè agrikòl nan zòn nan, ansanm ak sistèm irigasyon li yo, aji kòm yon frechè evaporasyon natirèl. Ogmantasyon presipitasyon yo te obsève nan rejyon an pandan de deseni ki sot pase yo konpare ak ane anvan yo plis sipòte teyori sa a. Dlo adisyonèl sou jaden flè a aji kòm yon pi fre evaporatif, ki mennen nan pi ba tanperati.

Pandan ke tanperati mondyal yo te ogmante an mwayèn, li enpòtan pou rekonèt varyasyon natirèl nan sistèm klima Latè a. Gen kèk zòn ki ka fè eksperyans chalè pi rapid oswa pi dousman pase lòt. Anplis de sa, faktè natirèl, tankou sistèm presyon ki ba ak kondisyon atmosferik, kontribye nan pèsistans nan twou chofe a. Faktè sa yo mennen nan ogmante kouvri nwaj, lapli, ak tanperati pi fre, aji kòm yon tanpon kont chalè ekstrèm.

Orijin twou rechofman an ka remonte nan chanjman nan tanperati sifas twopikal Oseyan Pasifik la, ki enfliyanse pa tou de varyasyon natirèl ak rechofman planèt la. Chanjman sa yo nan tanperati oseyan yo afekte sikilasyon atmosferik sou peyi Etazini an, sa ki lakòz modèl move tan ki pi fre ak mouye nan pati lès peyi a.

Malgre eta aktyèl twou a chofe, li espere diminye nan tan kap vini an. Modèl klimatik yo sijere ke santral Etazini pral evantyèlman fè eksperyans vag chalè pi souvan ak entans, byenke nan yon vitès pi dousman konpare ak lòt rejyon yo. Pa 2040 oswa 2050, tanperati ekstrèm ki sanble ak sa yo ki gen eksperyans pandan epòk Dust Bowl la ka vin gen plis chans.

Egzistans twou rechofman an mete aksan sou konpleksite chanjman klima rejyonal yo nan pi gwo kontèks rechofman planèt la. Li sèvi kòm yon rapèl ke pa chak jou ap vin pi cho, ak varyasyon natirèl jwe yon wòl nan fòme modèl klima lokal yo. Pandan ke santral Etazini an ka tanporèman jwi tanperati ki pi fre, li enpòtan pou rekonèt ke tandans jeneral rechofman planèt la ap kontinye epi evantyèlman pral afekte rejyon an pi pwofondman.

