Laj etone Lalin nan: Sur nan kristal zirkon

Nouvo rechèch ki fèt pa Northwestern University te revele ke lalin nan se aktyèlman 40 milyon ane ki pi gran pase deja kwè. Konklizyon inogirasyon sa a baze sou yon analiz de kristal zirkon yo te jwenn nan echantiyon wòch linè yo te pote pa misyon Apollo 17 la nan mwa desanm 1972. Etid la, ki te pibliye nan jounal Geochemical Perspectives Letters, defi teyori ki egziste deja sou fòmasyon lalin lan epi li bay nouvo lide. nan istwa a byen bonè nan sistèm solè nou an.

Ipotèz ki genyen an sijere ke lalin lan te fòme kòm rezilta yon enpak kolosal ant yon objè ki menm gwosè ak Mas ak jèn Latè a. Evènman kataklismik sa a te fèt anviwon 4.425 milya ane de sa, dapre estimasyon anvan yo. Sepandan, nouvo analiz de kristal zirkon yo endike ke nesans lalin nan te fèt apeprè 40 milyon ane pi bonè, anviwon 4.46 milya ane de sa. Revelasyon sa a vle di yon chanjman enpòtan nan konpreyansyon nou sou orijin lalin nan.

Zikon, yon mineral komen yo jwenn nan kwout Latè, te jwe yon wòl enpòtan nan dekouvèt sa a. Lè yo egzamine laj la nan kristal zirkon ki soti nan echantiyon linè ak tèrès, syantis yo te kapab detèmine laj lalin lan ak pi gwo presizyon. Itilizasyon tomografi atòm-sond nan etablisman Northwestern University te bay yon egzamen detaye sou estrikti atomik zirkon la, sa ki pèmèt chèchè yo konte kantite atòm ki te sibi dezentegrasyon radyo-aktif. Sa a te bay bonjan enfòmasyon sou laj kristal yo.

Otè prensipal etid la, Jennika Greer nan University of Glasgow, eksplike ke kristal zirkon yo te jwenn sou sifas lalin lan dwe fòme apre oseyan magma linè a te refwadi. Prezans nan kristal sa yo endike laj minimòm posib nan lalin nan. Lè yo date pi ansyen kristal yo nan echantiyon linè yo, syantis yo te kapab rann kont ke lalin nan gen omwen 4.46 milya ane fin vye granmoun.

Siyifikasyon rechèch sa a depase sèlman kiryozite. Konprann laj ak fòmasyon lalin nan bay bonjan apèsi sou istwa sistèm solè nou an ak plas nou nan linivè a. Enfliyans gravitasyonèl lalin nan estabilize aks wotasyon Latè a, ki bay fenomèn tankou mare ak jounen an 24 èdtan. San lalin lan, lavi sou Latè ta pwofondman diferan. Nouvo konpreyansyon sa a sou laj lalin lan kontribye nan objektif pi laj pou konprann balans delika ak entèkoneksyon sistèm natirèl nou an.

