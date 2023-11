Nouvo dekouvèt fosil revele migrasyon Ekgmowechashala, yon primat ki sanble ak Lemur.

By

Dènye dekouvèt fosil yo te fè limyè sou modèl migrasyon yo ak istwa evolisyonè Ekgmowechashala, yon primat ki sanble ak lemur ki te rete nan Amerik di Nò. Fosil yo bay bonjan enfòmasyon sou mond lan ki te egziste dè milyon de ane de sa epi yo ofri yon istwa kaptivan sou adaptasyon ak siviv.

Syantis yo te detèmine ke Ekgmowechashala, ki tradwi nan "ti nonm chat" nan Sioux, gen plis chans imigre soti nan Lachin nan Amerik di Nò atravè pon tè Bering la. Dekouvèt sa a rezoud yon mistè depi lontan nan byoloji epi mete aksan sou koneksyon ki genyen ant primat nan diferan pati nan mond lan.

Istwa a nan primat nan Amerik di Nò se yon sèl captive. Dosye fosil yo endike ke divès espès primat te pwospere nan sa ki kounye a Etazini ak Kanada. Primat sa yo okòmansman te rive nan Amerik di Nò soti nan Lafrik, potansyèlman travèse Oseyan Atlantik la sou kannòt vejetasyon. Epòk Eocene a, ki karakterize pa tanperati ki chofe ak peyizaj Fertile, te bay yon abita ideyal pou primat sa yo.

Sepandan, paradi primat sa a pa t dire pou toutan. Yon evènman enpòtan nan chanjman klimatik ki rele Grande Coupure te fèt apeprè 34 milyon ane de sa, ki te lakòz yon disparisyon an mas ki te afekte primat yo anpil. Aparisyon toudenkou nan move tan frèt ak disparisyon nan forè twopikal te pwouve twò difisil pou bèt sa yo siviv.

Enteresan, fosil Ekgmowechashala yo te jwenn kèk milyon ane apre disparisyon an mas. Sa a te soulve kesyon an pou kisa espès patikilye sa a primat jere yo siviv pandan ke lòt moun pa t '. Yon etid resan ki te fèt pa University of Kansas bay yon repons a enigm sa a.

Chèchè yo konpare molè anwo fosil Chinwa ki sanble ak Ekgmowechashala, ke yo rekonèt kòm Palaeohodite, ak fosil Nò Ameriken yo. Analiz la revele yon resanblans frapan, ki konfime yon relasyon sere evolisyonè. Konklizyon sa a sijere ke Ekgmowechashala pa t 'yon relik oswa sivivan nan primat anvan yo nan Amerik di Nò men pito yon espès imigran ki te evolye nan pwovens Lazi epi pita te imigre nan Amerik di Nò atravè pon tè Bering la.

Nan gwo konplo evolisyon an, prezans Ekgmowechashala nan Amerik di Nò te kout. Espès yo te parèt plizyè milyon ane apre lòt primat, sèlman pou yo disparèt tousuit apre. Fenomèn sa a, ke yo rekonèt kòm yon "taxon Lazarus," mete aksan sou nati pasajè lavi a ak dinamik ki toujou ap chanje nan ekosistèm yo.

Etid migrasyon Ekgmowechashala ak sivivan nan yon seri chanjman enpòtan nan anviwònman an ofri leson enpòtan pou konprann kijan òganis adapte ak pwospere nan diferan kondisyon. Nan yon epòk chanjman nan klima ak konsèvasyon espès, rezilta sa yo fè fas ak defi òganis kontanporen yo fè fas a, tankou moun.

FAQ:

K: Ki sa ki pon tè Bering la?

A: Pon tè Bering a se te yon mas tè ki te konekte jodi a Alaska ak Siberia pandan peryòd glasasyon lè nivo lanmè yo te pi ba.

K: Ki sa ki se yon takson Laza?

A: Yon takson Laza refere a yon espès ki reparèt nan dosye fosil la lontan apre yo te kwè ke li te disparèt.

K: Ki lè Ekgmowechashala te imigre nan Amerik di Nò?

A: Ekgmowechashala te imigre nan Amerik di Nò apeprè 30 milyon ane de sa.

K: Ki jan primat yo te rive nan Amerik di Nò soti nan Lafrik?

A: Syantis yo espekile ke primat Afriken yo te travèse Oseyan Atlantik la sou kannòt vejetasyon.

