Kapsil NASA ateri avèk siksè, li pote pi gwo echantiyon astewoyid ki te janm genyen

Yon kapsil NASA te ateri avèk siksè nan Utah, sa ki make fen yon vwayaj espas ki dire sèt ane epi ki pote avèk li pi gwo echantiyon astewoyid ki te janm kolekte. Echantiyon an, te pran nan astewoyid Bennu a, espere bay bonjan apèsi sou fòmasyon sistèm solè nou an ak abitabilite Latè. Chèf NASA Bill Nelson te rele misyon an istorik e li te deklare ke pousyè astewoyid la pral bay syantis yo yon aperçu ekstraòdinè sou kòmansman sistèm solè nou an.

Sond Osiris-Rex, ki te lanse an 2016, kolekte apeprè 250 gram pousyè nan sifas wòch Bennu a. Pandan ke sa a ka sanble tankou yon ti kantite, NASA kwè ke li pral anpil kontribye nan konpreyansyon nou sou astewoyid ki ta ka potansyèlman menase Latè. Syantis NASA Amy Simon konpare retounen echantiyon an ak retounen istorik wòch lalin Apollo yo.

Kapsil Osiris-Rex la te lage nan pwofonde a epi li te fè yon desandan dife nan atmosfè Latè, finalman ateri nan seri tès ak fòmasyon Utah. Malgre kèk konplikasyon ak deplwaman parachit la, kapsil la te rete entak epi li pa te vyole. Lè sa a, li te transpòte nan yon chanm pwòp pou plis egzamen an.

Yo pral pran echantiyon an kolekte nan Johnson Space Center nan Houston pou etid adisyonèl, ak premye rezilta yo te planifye yo dwe anonse nan mwa Oktòb. Pifò nan echantiyon an pral konsève pou jenerasyon kap vini yo, pandan y ap yon pòsyon yo pral itilize imedyatman pou eksperyans. Gen kèk nan echantiyon an pral voye tou nan Japon ak Kanada pou rechèch kolaborasyon.

Etidye echantiyon astewoyid yo enpòtan paske yo gen materyèl ki date plizyè milya ane epi yo ka bay apèsi sou orijin ak evolisyon sistèm solè a. Lè yo analize echantiyon sa yo, syantis yo espere dekouvri plis sou istwa pwòp orijin nou an.

Sous:

– Televizyon NASA

– AFP ajans nouvèl