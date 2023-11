Eksplore mond yo divès pi lwen: Hubble revele yon ègzoplanèt ki gwosè wòch

By

Yon dènye dekouvèt Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) NASA a te revele yon ti ègzoplanèt ki gen wòch ki rele LTT 1445Ac, ki chita nan konstelasyon Eridanus, apeprè 22 ane limyè lwen Latè. Ki sa ki fè konklizyon sa a apa se verifikasyon ki sot pase a gwosè planèt la lè l sèvi avèk Teleskòp Espas Hubble a, ki prezante chèchè yo apèsi ki gen anpil valè sou karakteristik mond sa a byen lwen.

Pandan ke TESS te mete baz pou idantifye LTT 1445Ac an 2022, rezolisyon optik li pa t ase pou detèmine avèk presizyon dyamèt planèt la. Pou simonte limit sa a, yon ekip astwonòm te vire sou teleskòp Hubble pou yon mezi ki pi presi. Konklizyon yo, ki fèk aksepte nan The Astronomical Journal, bay nouvo limyè sou pwopriyete fizik ègzoplanèt sa a.

Analiz done yo te rasanble pa Teleskòp Hubble a, ekip la te detèmine ke LTT 1445Ac gen yon dyamèt 1.07 fwa sa a Latè. Sa a konfime konpozisyon wòch li yo ak sijere kondisyon gravite menm jan ak planèt lakay nou an. Sepandan, sa a se kote resanblans yo fini. Tanperati sifas boule nan LTT 1445Ac, rive nan yon limen 500 ° F (260 ° C), tire nenpòt espwa ke li se yon anviwònman apwopriye pou lavi jan nou konnen li.

Otè prensipal Emily Pass, yon astwonòm nan Sant pou Astwofizik | Harvard & Smithsonian, eksprime eksitasyon sou potansyèl pou plis eksplorasyon. Konbine analiz espektroskopik nan tou de Hubble ak Teleskòp Espas James Webb kap vini an, syantis yo pral kapab fouye pi fon nan atmosfè yo nan planèt tranzit tankou LTT 1445Ac. Obsèvasyon sa yo nan lavni pral amelyore konpreyansyon nou sou divès kalite ègzoplanèt k ap òbite zetwal byen lwen yo.

Mete aksan sou siyifikasyon dekouvèt sa a, Pass ajoute, "Mezi nou an enpòtan paske li di nou ke sa a gen anpil chans yon planèt tèrès ki tou pre. Nou ap tann obsèvasyon swivi ki pral pèmèt nou pi byen konprann divèsite planèt alantou lòt zetwal yo.”

Pandan Teleskòp Espas Webb la ap kontinye devwale nouvo rezilta yo, rechèch pou ègzoplanèt ki abite rete yon objektif esansyèl pou astwonomi Ameriken an nan deseni kap vini an. Avèk efò konbine teleskòp espasyèl yo tankou Hubble, Webb, ak pwochen Obsèvatwa Monn Abitab yo, limanite a pi pre pous debloke mistè monn byen lwen yo pi lwen pase sistèm solè nou an.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Kisa yon ègzoplanèt ye?

Yon ègzoplanèt refere a nenpòt planèt ki deyò sistèm solè nou an ki orbit yon etwal ki pa Solèy la.

2. Ki objektif teleskòp TESS ak Hubble nan rechèch egzoplanèt?

Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) te fèt pou lokalize ègzoplanèt yo lè yo obsève gradyasyon tanporè zetwal ki te koze pa planèt ki pase devan yo. Teleskòp Espas Hubble a, nan lòt men an, yo itilize pou etidye pwopriyete yo ak karakteristik ègzoplanèt yo, bay enfòmasyon enpòtan sou gwosè yo, atmosfè, ak lòt detay enpòtan.

3. Kisa Teleskòp Espas James Webb (JWST) ye?

Teleskòp Espas James Webb (JWST) se siksesè NASA ki trè antisipe pou Teleskòp Espas Hubble. Li espere lanse nan fen 2021 epi li pral prensipalman obsève linivè a nan spectre enfrawouj la, bay kapasite san parèy pou etidye atmosfè ègzoplanèt yo ak linivè bonè.