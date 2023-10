Ogmantasyon nan pousyè tè nan lè a ogmante enkyetid sou chanjman nan klima

Dapre Òganizasyon Mondyal Meteyorolojik Nasyonzini (OMM), kantite pousyè tè nan lè a te vin pi mal an 2022. Òganizasyon an te mande pou plis rechèch sou koneksyon ki genyen ant chanjman nan klima ak ogmantasyon nan gwo zòn tanpèt sab yo. Ogmantasyon nan pousyè tè a atribiye a ogmante emisyon ki soti nan rejyon lwès-santral Afrik, Penensil Arabi a, Plato Iranyen an, ak nòdwès Lachin.

Chèf OMM Petteri Taalas te mete aksan sou aktivite imen yo gen enpak sou tanpèt sab ak pousyè. Tanperati ki pi wo, sechrès, ak ogmante evaporasyon lakòz imidite tè a pi ba, ki, ansanm ak move jesyon tè, kontribye nan pi souvan sab ak tanpèt pousyè. Rapò anyèl WMO a te analize ensidan an ak danje nan tanpèt pousyè, mete aksan sou enpak yo sou sosyete a.

Rapò a te revele ke mwayèn mondyal anyèl mwayèn konsantrasyon sifas pousyè nan 2022 te yon ti kras pi wo pase nan 2021. Nan 2021, figi a te 13.5 mikrogram pou chak mèt kib, pandan y ap nan 2022, li te monte a 13.8 mikrogram pou chak mèt kib. Rejyon Bodele nan Chad te anrejistre pi wo konsantrasyon anyèl anyèl sifas pousyè tè, sòti nan 900 a 1,200 mikrogram pou chak mèt kib. Nan Emisfè Sid la, santral Ostrali ak kòt lwès Lafrik di sid la te gen pi gwo konsantrasyon yo, sòti nan 200 a 300 mikrogram pou chak mèt kib.

Tanpèt pousyè yo gen gwo enpak, kontribye nan syèl la fè nwa ak bon jan kalite lè konpwomèt. Rapò a te deklare ke apeprè 2,000 milyon tòn pousyè antre nan atmosfè a chak ane, ki afekte ekonomi, ekosistèm, move tan, ak klima, menm nan rejyon plizyè milye kilomèt lwen. Pandan ke pwosesis natirèl jwe yon wòl, dlo pòv ak jesyon tè tou kontribye anpil.

Bilten an te mete aksan sou twa gwo ensidan an 2022, ki gen ladan yon "epidemi pousyè eksepsyonèl" ki soti nan nò Afrik sou Espay ak Pòtigal, ki te depase règleman sou kalite lè Inyon Ewopeyen an. Yon lòt gwo tanpèt pousyè te fèt nan Mwayen Oryan an, sa ki diminye vizibilite atravè rejyon an. Anplis de sa, yon tanpèt pousyè tè nan lès Etazini te afekte aktivite agrikòl yo.

Taalas te mete aksan sou enpòtans pou abòde enpak tanpèt sab ak pousyè sou sante, transpò, ak agrikilti. Bilten an te mande pou plis rechèch sou koneksyon ki genyen ant tanpèt pousyè ak chanjman nan klima, paske zòn sa a rete lajman enkonu. WMO a gen pou objaktif pou etabli sistèm avètisman bonè dezas move tan atravè lemond nan espas kat ane pou bese enpak yo vin pi grav nan chanjman nan klima, ki gen ladan tanpèt pousyè tè.