Chèchè yo devlope nanopartikil mayetik pou netwaye polisyon idrokarbone nan dlo

Anplis de sa nan kontribisyon nan kriz klimatik la atravè emisyon gaz lakòz efè tèmik, itilizasyon an toupatou nan idrokarbur, ki se eleman prensipal yo nan konbistib fosil, poze gwo defi anviwònman an. Idwokarbur yo se klas ki pi abondan nan polyan òganik sou Latè epi yo jwenn nan lwil brit, ki souvan itilize kòm konbistib pou transpò ak chofaj, osi byen ke nan materyèl plastik.

Malgre konsyans yo ogmante sou enpak devastatè chanjman nan klima, ekonomi mondyal la toujou depann anpil sou konbistib fosil. Dapre yon dènye papye ki te pibliye nan Advanced Science, pwodiksyon mondyal lwil brit ak gaz natirèl se dè milya de tòn, ki kontribiye nan liberasyon gwo kantite gaz lakòz efè tèmik. Apa de enplikasyon yo byen li te ye nan anviwònman an, prezans nan anpil nan polisyon mikwoplastik ki sòti nan idrokarbur te ogmante enkyetid. Yo te jwenn mikroplastik nan zòn aleka tankou Aktik la, e menm nan nyaj.

Abòde pwoblèm ijan sa a nan polisyon plastik ak kontaminasyon idrokarbone nan dlo mande pou solisyon efikas. Pandan ke efò yo ap fè tranzisyon lwen konbistib fosil ak eksplore opsyon altènatif pou pwodwi plastik, yon metòd serye pou retire idrokarbur nan dlo yo bezwen. Metòd aktyèl yo, tankou ekreme ak flokulasyon, ka sèlman retire pi gwo moso nan mikroplastik, kite patikil ki pi piti yo pa afekte.

Pou atake pwoblèm sa a, yon ekip chèchè ki te dirije pa Marcus Halik nan Friedrich-Alexander-Universität te devlope yon metòd ratrapaj inivèsèl lè l sèvi avèk nanopartikil oksid fè superparamayetik (SPIONs). Nanopartikil sa yo gen yon gwosè apeprè 10 nm epi yo posede yon gwo sifas aktif. Pwopriyete superparamagnetism nan SPION yo pèmèt yo byen fasil kolekte lè l sèvi avèk yon leman ekstèn.

Chèchè yo te demontre efikasite nan teknoloji netwayaj dlo mayetik yo lè yo retire avèk siksè divès idrokarbur, ki gen ladan lwil ak patikil mikroplastik, nan diferan echantiyon dlo. Yo te jwenn SPION yo resikle epi yo ka itilize plizyè fwa. Enteresan, apre yon sik ratrapaj, melanj de patikil fè ak dechè plastik toujou montre pwopriyete absòbe lwil oliv, depase SPION pwòp pou kont li.

Malgre ke gen toujou kèk defi simonte, tankou jwenn yon solisyon pou resiklaj idrokarbur yo kolekte, ekip la kwè ke travay yo pral kontribye nan anpeche antre nan mikroplastik ak polyan òganik nan oseyan ak lòt sous dlo. Yo ap travay tou sou elaji seri polyan ke SPION yo ka vize, ki gen ladan polyan inòganik. Plis devlopman nan yon pwototip mayetik séparateur ak sipò finansye yo oblije reyalize pwogrè sa yo.

Apwòch inovatè sa a lè l sèvi avèk nanopartikul mayetik ofri potansyèl pwomèt pou adrese pwoblèm mondyal la nan polisyon idrokarbone nan dlo. Lè nou devlope metòd efikas pou retire ak resikle idrokarbur yo, nou ka bese enpak yo sou anviwònman an epi avanse nan direksyon pou yon avni ki pi dirab.

Referans: Marcus Halik, et al., A Sustainable Method for Removal of the Full Range of Liquid and Solid Hydrocarbons from Water including Up- and Resiklaj, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495