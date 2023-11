Envestigasyon an dewoule apre yo te vòlè 'kat majik' ki gen anpil valè nan Midland Smash-and-Grab

Lapolis pwovens yo ap mennen yon ankèt kounye a sou yon ensidan ki gen kouraj ki te fèt nan Midland. Nan yon vire etone nan evènman yo, koupab yo te parèt yo te gen yon bon jan konpreyansyon sou sib yo, kòm yo espesyalman konsantre sou yon koleksyon valab nan 'Magic Cards' ki vo plis pase $ 20,000.

Samdi, jis anvan 2:30 am, sispèk yo kraze pòt devan an vè nan magazen Event Horizon Hobbies nan King Street. Yon fwa andedan, sèl objektif yo se te jwenn kat chwazi nan popilè 'Magic: jwèt la rasanbleman.'

Pwopriyetè magazen an te revele ke tout vòl la te egzekite ak presizyon metikuleu. Fichye siveyans yo te kaptire sispèk yo rapidman antre nan lokal la epi yo ale ak piyay yo nan kèk minit. Ladrès ak konesans otè krim yo te montre mennen envestigatè yo kwè ke sa a pa t 'yon zak o aza, men yon operasyon ak anpil atansyon planifye.

Detachman OPP Southern Georgian Bay la mande nenpòt moun ki ka gen enfòmasyon konsènan ensidan an pou yo vini devan. Lè yo bay OPP enfòmasyon nan 1-888-310-1122, manm piblik yo ka ede yo rezoud ka a epi mennen koupab yo devan jistis. Pou moun ki vle rete anonim, Crime Stoppers disponib tou kòm yon platfòm konfidansyèl.

Ensidan sa a mete aksan sou valè ak atire 'Magic Cards' genyen nan kominote pèseptè a. Envestisman finansye a ak devouman ki antre nan bati yon koleksyon ki gen anpil valè fè atik sa yo sib atire pou vòl. Yo konseye pwopriyetè magazen yo ak pèseptè yo pou yo amelyore mezi sekirite yo epi kontinye kolabore ak lapolis lokal yo pou anpeche plis ensidan sa yo.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

Ki sa ki 'Kat majik'?

'Kat majik' fè referans a yon seri kat komès ki itilize pou jwe jwèt kat koleksyon trè popilè ak estratejik ki rele 'Magic: Rasanbleman an.' Kreye pa pwofesè matematik Richard Garfield ak pibliye pa Wizards of the Coast an 1993, jwèt la enplike jwè yo itilize pil kat ak diferan òneman, bèt, ak kapasite yo defèt opozan yo.

Poukisa 'Kat majik' yo gen anpil valè?

Sèten 'Kat majik' genyen yon valè monetè enpòtan akòz rar yo, ka kolekte, ak demann nan kominote jwèt la. Kat pwomosyonèl, edisyon limite, oswa kat ki gen kapasite inik souvan vin recherché pa amater ak pèseptè, kondwi pri anlè.

Ki jan moun ka pwoteje koleksyon kat ki gen anpil valè yo?

Pou pwoteje koleksyon ki gen anpil valè 'Magic Card', yo konseye moun ki pasyone yo pou yo envesti nan depo an sekirite, tankou vitrin ki fèmen oswa kofr. Anplis de sa, enstale sistèm siveyans ak sistèm alam nan magazen jwèt ka aji kòm prevantif pou vòlè potansyèl yo. Li enpòtan tou pou kenbe yon envantè ajou epi kenbe bon relasyon ak lapolis lokal pou rapòte rapid nenpòt ensidan.