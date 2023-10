Chèchè yo jwenn resanblans ant pete radyo rapid ak tranblemanntè

By

Chèchè nan University of Tokyo te dekouvri resanblans frapan ant konpòtman estatistik repete eklatman radyo rapid (FRB) ak tranblemanntè. FRB yo se entans ond radyo ki soti deyò galaksi nou an e ki dire nòmalman kèk milisgond. Sepandan, astwonòm yo te tou obsève eklat ki mil fwa pi kout.

Etid la ki te fèt pa astrofizisyen Tomonori Totani ak Yuya Tsuzuki nan University of Tokyo analize yon seri done 7000 eklat ki soti nan twa sous FRB repete. Done yo te rasanble lè l sèvi avèk teleskòp tankou obsèvatwa Arecibo nan Pòtoriko ak teleskòp esferik Ouvèti senksan mèt nan sidwès Lachin. Youn nan sous yo, FRB20121102A, se plis pase twa milya ane limyè lwen e li te premye repete FRB dekouvri.

Chèchè yo te jwenn ke tan yo rive nan eklat soti nan FRB20121102A ekspoze yon wo degre nan korelasyon, ak anpil pete rive nan yon segonn youn ak lòt. Korelasyon sa a te disparèt sou echèl tan ki pi long, ak eklat separe pa plis pase yon dezyèm rive owaza. Konpòtman an sanble ak fason tranblemanntè yo pwodui yon seri replik segondè apre yon tranbleman men li vin enprevizib yon fwa epizòd replik la pase.

Anplis de sa, chèchè yo te dekouvri ke pousantaj "repliks" FRB swiv lwa Omori-Utsu, ki karakterize ensidan an nan tranbleman tè sou Latè. Yo te jwenn ke chak pete te gen yon chans 10-50% pou pwodui yon replik, tou depann de sous li yo. Enteresan, chans pou yo rete konstan menm lè aktivite FRB a toudenkou ogmante nan yon epizòd bay yo.

Pandan ke gen yon gwo diferans ant FRB ak tranblemanntè - enèji FRB ki gen rapò ak tan yo konplètman pa korelasyon - chèchè yo atribiye diferans sa a nan ranje dinamik limite nan done FRB konpare ak tranblemanntè.

Rezilta sa yo bati sou rechèch anvan astwonòm yo nan Lachin nan 2018, ki te montre ke distribisyon enèji FRB yo ka dekri lè l sèvi avèk lwa tranbleman tè Gutenberg-Richter.

Rechèch la ouvè avni pou plis eksplorasyon nan pwopriyete yo nan matyè nikleyè nan zetwal netwon, ki ta ka bay apèsi sou orijin nan FRBs. Etid la te pibliye nan Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

