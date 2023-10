Bright Transient Survey (BTS) Teleskòp Bot-Opere Dekouvri, Konfime ak Klasifye Nouvo Supernova

Yon gwoup syantis ak astwonòm te fè yon dekouvèt enpòtan nan etid supernovae lè yo itilize entèlijans atifisyèl (AI) ak teknoloji aprantisaj machin avèk siksè. Astwonòm yo te anplwaye Bright Transient Survey (BTS) pwojè bot la kòm yon pati nan yon inisyativ pi laj pou obsève ak klasifye supernovae ki depase yon sèten nivo klète.

BTSbot la, devlope pa etidyan ak pwofesè nan Northwestern University, te kapab idantifye ak klasifye yon supernova an tan reyèl, elimine bezwen an pou entèvansyon imen konfime evènman an. Lè yo retire "entèmedyè imen an," bot la bay chèchè yo plis tan pou analize evènman selès la.

Asistan pwofesè Adam Miller nan Northwestern University te eksprime enpòtans devlopman sa a, ki deklare ke plis rafineman nan modèl yo ta ka pèmèt bot la izole subtip espesifik nan eksplozyon gwan distribisyon. Sa a ta siyifikativman amelyore etid la nan eksplozyon cosmic ak kontribye nan devlopman nan nouvo ipotèz yo eksplike orijin yo.

Pandan ke kèk moun te eksprime enkyetid sou ranplasman imen pa AI, Miller te mete aksan sou ke objektif final la se ogmante efikasite. Pwojè BTS la, ki te kòmanse an 2018, kounye a posede yon baz done vas plizyè dizèn de milye supènova. Done sa yo pèmèt ekip la fòme ak amelyore kapasite bot la pou otomatize pwosesis dekouvèt ak klasifikasyon.

Aplikasyon siksè AI ak aprantisaj machin nan domèn sa a make yon avansman enpòtan nan rechèch astwonomik. Avèk teleskòp BTS ki opere ak bot yo k ap travay an kolaborasyon, dekouvèt ak klasifikasyon nouvo supernova yo kounye a pi efikas pase tout tan anvan.

– Definisyon Sipènova: Yon supernova se yon eksplozyon pwisan ki fèt nan fen sik lavi yon etwal, sa ki lakòz liberasyon yon gwo kantite enèji ak fòmasyon nouvo eleman.

- Definisyon AI: Entèlijans atifisyèl refere a devlopman nan sistèm òdinatè ki kapab fè travay ki tipikman mande entèlijans imen, tankou pèsepsyon vizyèl, rekonesans lapawòl, ak pran desizyon.

- Definisyon aprantisaj machin: aprantisaj machin se yon sou-ansanm AI ki enplike itilizasyon algoritm pou pèmèt òdinatè yo aprann ak entèprete done san pwogramasyon eksplisit.

