Astwonòm yo obsève twou nwa k ap konsome yon zetwal ki sanble ak solèy la

Astwonòm nan Inivèsite Leicester te fè yon dekouvèt inogirasyon nan yon twou nwa konsome yon etwal nan yon fason repete. Evènman etranj sa a, ki te fèt apeprè 500 milyon ane limyè lwen, te lakòz liminozite regilye nan entèval anviwon 25 jou. Konklizyon sa a defi konpreyansyon tradisyonèl la nan evènman dezòd mare yo, ki anjeneral rive lè yon twou nwa vale yon etwal.

Etwal la, yo te rele Swift J0230, te montre yon modèl konpòtman inatandi. Olye pou yo disparèt apre yo fin konsome pasyèlman, zetwal la te fè eksperyans radyasyon entans pou yon peryòd de sèt a 10 jou anvan yo te etenn toudenkou. Modèl sa a repete apeprè chak 25 jou. Chèchè yo te dekri Swift J0230 kòm yon "etwal ki pasyèlman deranje," yon adisyon inik nan klas la nan zetwal ki afekte nan twou nwa.

Otè prensipal etid la, Doktè Phil Evans nan Lekòl Fizik ak Astwonomi University of Leicester, te deklare, “Se premye fwa nou wè yon etwal tankou Solèy nou an ap rache ak konsome pa yon mas nwa. twou.” Obsèvasyon yo sijere ke zetwal la, ki sanble nan gwosè ak Solèy nou an, swiv yon òbit eliptik alantou yon twou nwa relativman ti, estime mas li yo varye ant 10,000 ak 100,000 fwa sa a nan Solèy la.

Kalkil yo endike ke pandan pwosesis la, materyèl ki ekivalan a twa Latè yo retire nan atmosfè zetwal la ak chofe pandan li plonje nan twou nwa a. Sa a jenere tanperati entans nan alantou 2,000,000 degre Sèlsiyis, sa ki lakòz emisyon an nan yon kantite siyifikatif reyon X. Okòmansman, Neil Gehrels Swift Obsèvatwa NASA te detekte radyografi sa yo.

Dekouvèt sa a se yon kontribisyon enpòtan nan konpreyansyon nou sou twou nwa ak entèraksyon zetwal yo. Li bay apèsi sou dinamik konplèks pwosesis devore a epi mete aksan sou divèsite rezilta yo. Plis rechèch ka fè limyè sou mekanis ki kache yo ak efè alontèm nan entèraksyon sa yo.

