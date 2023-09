Yon aperçu nan fè nwa a: ShadowCam NASA a revele kratè kache sou Lalin lan

By

NASA te pwodui yon imaj remakab nan yon kratè ki kache depi lontan sou Lalin nan lè l sèvi avèk yon konbinezon de foto ki soti nan de kamera diferan. Kratè a, ke yo rekonèt kòm Shackleton Crater, abite nan poto sid linè a, kote sèlman krèt ki pi wo yo ak pik yo resevwa limyè solèy la akòz enklinezon Lalin nan. Rejyon sa a, ki kouvri sitou nan fènwa, prezante opòtinite pou "pyèj frèt" kote dlo oswa glas ka potansyèlman egziste kache nan Solèy la.

Shackleton Crater se yon domèn enigm ke syantis yo anvi eksplore pi lwen, paske li parèt yon kote ideyal pou prezans dlo nan fòm glas. Pòsyon nan mitan kratè a fè eksperyans tanperati ki ba anpil, ki pa depase -173 °C (oswa -280 °F). Si vapè dlo ki soti nan yon kolizyon komèt ansyen prezan, li ta gen anpil chans pou yo jele, potansyèlman kache anba sifas la.

Pou envestige posiblite pou dlo-glas linè, astwonòm Chinwa yo planifye deplwaye yon mini sond vole pou fè egzèsis nan Shackleton Crater an 2026. Antretan, NASA ap itilize yon aparèy espesyalize, ke yo rekonèt kòm ShadowCam, pou gade nan fènwa a tout tan.

ShadowCam, te lanse sou yon satelit linè Koreyen an Out 2022, se plis pase 200 fwa plis sansib la limyè nan rejyon lonbraj konpare ak lòt kamera linè. Li kaptire imaj sifas nwa linè a lè li itilize "earthshine", ki se limyè solèy la ki reflete nan planèt nou an, eklere Lalin nan. Anplis de sa, li itilize refleksyon limyè solèy la ki soti nan mòn Lalin ak Ridge.

Sepandan, ShadowCam fè fas a defi lè imajine zòn klere akòz twòp saturation. Pou simonte sa a, ekip ShadowCam te envante yon solisyon pa kreye yon mozayik imaj. Lè yo ranplase rejyon ki twò ekspoze yo ak foto ki soti nan lòt kamera linè nan òbit, yon kat jeyografik vizyèl konplè sou tèren an ak karakteristik jewolojik nan tou de pati ki pi klere ak pi fonse nan Lalin nan parèt.

Revelasyon mayifik sa a make yon etap enpòtan nan direksyon pou konpreyansyon mistè ki te fèt nan rekreyasyon nwa Lalin nan. Avèk chak kamera optimize pou kondisyon ekleraj espesifik, imaj konbine kreye yon gade san parèy nan topografi ak karakteristik linè. ShadowCam NASA a kontinye misyon li pou dekouvwi sekrè ki kache nan pwofondè satelit vwazen nou an.

Definisyon:

1. Shackleton Crater: Yon kratè ki sitiye nan poto sid linè a, ki gen tandans fè rejyon lonbraj ak potansyèl abita dlo-glas.

2. ShadowCam: Yon kamera espesyalize NASA te lanse pou pran imaj zòn nwa nan Lalin nan lè l sèvi avèk refleksyon tè ak limyè solèy la.

Sous:

– Atik orijinal: NASA

– Definisyon ki soti nan konesans jeneral