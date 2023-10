Nouvo apèsi sou pwopagasyon vag aktin: debouche mekanis ki dèyè mouvman selilè

By

Filaman aktin jwe yon wòl enpòtan nan sitoskelèt selil ekaryotik, enfliyanse fòm selil, polarite, ak mouvman. Rechèch ki sot pase yo te dekouvri apèsi kaptivan sou fenomèn "vag aktin" - dinamik ki sanble ak vag nan filaman aktin ki difize nan selil yo - koule limyè sou achitekti ki kache ak mekanis dèyè mouvman selil yo.

Anvan sa, li te konnen ke vag aktin rive nan divès kalite selil epi yo patisipe nan pwosesis tankou migrasyon selil, adezyon, sitokinèz, ak nerojenèz. Sepandan, mekanis egzak kote vag sa yo pwopaje rete enkoni.

Yon ekip chèchè ki te dirije pa Günther Gerisch ak Marion Jasnin nan Max Planck Institute of Biochemistry nan Martinsried, Almay, te itilize teknik imaj avanse pou etidye pwopagasyon vag aktin nan selil Dictyostelium. Atravè tomografi kriyo-elektron in situ ak preparasyon echantiyon iyon ki konsantre sou kriyo, ekip la te jwenn vizyalizasyon 3D wo rezolisyon nan pwoteyin aktin nan anviwònman selilè natif natal yo.

Konklizyon yo te revele ke vag aktin pwopaje atravè yon mekanis ki enplike polimerizasyon aktin ankouraje pa pwoteyin ki rele konplèks Arp2/3. Polymerization sa a mennen nan branch nan nouvo filaman soti nan sa yo ki deja egziste. Sa ki enpòtan, chèchè yo te obsève ke nikleyasyon filaman, olye ke elongasyon, parèt yo dwe mekanis prensipal pwopagasyon vag.

Anplis de sa, nan etid òganizasyon an nan branch aktin ak relasyon yo ak manbràn selil substra-tache sou ki vag yo pwopaje, ekip la te dekouvri ke konplèks la Arp2/3 favè nukleasyon filaman nan direksyon pou manbràn an. Filaman manman yo grandi anpil paralèl ak manbràn la, pandan y ap filaman pitit fi fè fas a manbràn an.

Obsèvasyon sa yo te mennen nan pwopozisyon an nan yon nouvo mekanis pou pwogresyon vag. Faktè tankou VASP, ki kolabore ak konplèks Arp2/3 pou pwodui filaman ki soti nan branch ki fèt, ankouraje polimerizasyon aktin nan manbràn lan. Kòm vag la pwopaje, nouvo jenerasyon filaman ak etalaj tankou tant yo fòme, kontribye nan pwogresyon nan lòd nan rezo a aktin.

Konklizyon sa yo bay bonjan apèsi sou pwosesis konplike pwopagasyon vag aktin epi kontribye nan konpreyansyon nou sou mouvman selil yo. Plis rechèch nan domèn sa a ka déblotché nouvo posiblite pou entèvansyon terapetik ki vize pwosesis selilè ki depann sou dinamik aktin.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

Ki sa ki vag aktin?

Onn aktin refere a dinamik ki sanble ak vag nan filaman aktin nan selil ekaryotik yo. Onn sa yo jwe yon wòl enpòtan nan reglemante fòm selil, polarite, ak mouvman.

Nan ki pwosesis onn aktin enplike?

Onn aktin yo te jwenn yo patisipe nan divès pwosesis selilè, ki gen ladan migrasyon selil, adezyon, sitokinèz, ak nerojenèz.

Ki mekanis ki dèyè pwopagasyon vag aktin?

Dènye rechèch sijere ke vag aktin pwopaje atravè yon mekanis ki enplike polimerizasyon aktin ankouraje pa pwoteyin tankou konplèks Arp2/3. Nouvo filaman branch koupe soti nan sa yo ki deja egziste, kontribye nan pwopagasyon nan vag-tankou.

Ki jan yo te etidye achitekti vag aktin yo?

Chèchè yo te itilize teknik imaj avanse, ki gen ladan tomografi kriyo-elektron in situ ak preparasyon echantiyon reyon iyon ki konsantre sou kriyo, pou vizyalize pwoteyin aktin nan anviwònman selilè natif natal yo. Sa a te pèmèt pou yon konpreyansyon detaye sou òganizasyon an ak aranjman nan filaman aktin pandan pwopagasyon vag.