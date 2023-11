Nouvo apèsi sou Evolisyon Ekolokasyon nan Balèn ak Dolphins

By

Yon etid resan ki te pibliye nan Diversity te bay nouvo limyè sou devlopman evolisyonè ekolokasyon nan balèn dantle ak dòfen. Ekolokasyon se yon teknik bèt maren sa yo itilize pou navige ak lachas nan anviwònman ki fè nwa anba dlo. Olye pou yo konte sou zòrèy ekstèn, balèn ak dòfen yo emèt son ki wo ki rebondi sou objè yo epi ki retounen kòm eko, sa ki pèmèt yo trase anviwònman yo.

Rechèch la, ki te dirije pa Jonathan Geisler, yon pwofesè anatomi nan Enstiti Teknoloji New York, ak Robert Boessenecker, yon paleontologist nan University of California Museum of Paleontology, konsantre sou analize yon koleksyon fosil ki gen ladan de espès ansyen dòfen ki soti nan genus Xenorophus. Espès sa yo konsidere kòm manm byen bonè nan Odontoceti, soubòn mamifè maren ki anglobe tout balèn ak dòfen ki fè ekoloke.

Fosil yo te revele ke Xenorophus te gen asimetri tou pre blowhole a, men se pa menm pwononse ke sa yo obsève nan espès echolocating modèn yo. Anplis de sa, etid la te dekouvri yon tòde ak deplasman diferan nan djòl nan Xenorophus, ki te kontribye nan odyans direksyon amelyore. Chèchè yo te konpare koube djòl sa a ak zòrèy asimetri chwèt yo, ki pèmèt yo detèmine kote bèt yo ye sou baz son.

Pandan ke Xenorophus ka pa te konpetan nan pwodui son ki wo oswa tande frekans segondè tankou odontosèt jodi a, li te kapab detèmine avèk presizyon kote son yo. Sa a sijere ke Xenorophus make yon etap tranzisyon enpòtan nan evolisyon nan ekolokasyon nan balèn ak dòfen.

Konklizyon yo tou mete aksan sou enpòtans ki genyen nan etidye asimetri nan fosil ak mete aksan sou wòl li nan adaptasyon nan diferan anviwònman. Pandan ke simetri se yon aspè byen li te ye nan byoloji evolisyonè, rechèch sa a demontre ke asimetri pa ta dwe neglije kòm varyasyon endividyèl oswa deformation jewolojik.

Y ap mennen plis envestigasyon pou egzamine lòt odontosèt epi detèmine si karakteristik koube djòl la te gaye toupatou nan mitan espès ki byen bonè ekolokasyon yo.

