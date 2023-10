Nouvo Modèl detèmine kòz disparisyon dinozò

By

Yon nouvo metòd modèl devlope pa chèchè Dartmouth te fè limyè sou kòz yo nan disparisyon nan dinozò ak lòt espès 66 milyon ane de sa. Etid la, ki te pibliye nan jounal Syans, te itilize processeurs konekte pou analize gwo kantite done jewolojik ak klima san opinyon syantis yo.

Modèl la, ki te mache ak prèske 130 processeur, analize dosye fosil la nan do pou idantifye evènman ak kondisyon ki te mennen nan disparisyon evènman an ke yo rekonèt kòm disparisyon Kretase-Paleogene (K-Pg). Lè yo kouri modèl la nan direksyon opoze a, chèchè yo vize elimine nenpòt prejije oswa ipotèz predetèmine.

Sèvi ak yon teknik aprantisaj machin ki rele Markov Chain Monte Carlo, processeurs yo endepandamman konpare ak rekalkile konklizyon yo jiskaske yo rive nan yon senaryo ki matche ak rezilta konsève nan dosye fosil la. Modèl la konsidere plis pase 300,000 senaryo posib pou emisyon gaz kabonik, pwodiksyon gaz souf, ak pwodiktivite byolojik anvan ak apre evènman disparisyon an.

Rezilta yo nan modèl la endike ke eripsyon masiv yo soti nan pyèj yo Deccan nan lwès peyi Zend te kapab ase yo deklanche disparisyon mondyal la. Pandan prèske 1 milyon ane, Deccan Traps yo te lage yon estimasyon 10.4 billions tòn gaz kabonik ak 9.3 billions tòn souf nan atmosfè a.

Etid la te revele tou yon diminisyon nan akimilasyon kabòn òganik nan oseyan an byen fon nan epòk enpak astewoyid la ke yo rekonèt kòm Chicxulub. Diminye sa a gen anpil chans akòz disparisyon nan anpil espès ki te koze pa astewoyid la. Anplis de sa, te gen yon diminisyon anrejistre nan tanperati, ki te koze pa gwo kantite souf ki jete nan lè a pa astewoyid la.

Etid la mete aksan sou enpòtans ki genyen nan eripsyon vòlkanik nan disparisyon an mas, e byenke enpak astewoyid la pa t 'siyifikativman kontribye nan emisyon gaz, li te jwe yon wòl nan evènman an disparisyon. Metòd chèchè yo pou sèvi ak processeurs konekte siyifikativman redwi tan li te pran pou analize done yo, ouvè posiblite pou etid nan lavni nan divès domèn syans latè.

