Etid jwenn afilyasyon relijye pa afekte itilizasyon pònografi sou entènèt nan Almay

By

Yon etid resan pibliye nan Archives of Sexual Behavior te eksplore relasyon ki genyen ant afilyasyon relijye ak itilizasyon pònografi sou entènèt nan Almay. Chèchè yo te itilize done panèl swiv entènèt konbine avèk done sondaj pou jwenn apèsi sou konpòtman diferan gwoup relijye yo sou entènèt.

Kontrèman ak etid anvan yo ki te sijere yon korelasyon solid ant relijyon ak itilizasyon pònografi, rezilta yo endike ke Katolik Alman yo, Pwotestan, ak relijyon yo ki pa afilye yo gen menm chans sèvi ak pònografi sou entènèt. Yon lòt bò, manm relijyon minorite yo, tankou Mizilman oswa kretyen Otodòks, gen mwens chans pou yo angaje yo nan pònografi sou entènèt.

Etid la tou revele rezilta kontras lè yo konpare ak rechèch ki fèt nan lòt peyi yo. Nan Almay, pwotestan oswa Katolik pa diminye anpil chans pou itilize pònografi sou entènèt, kontrèman ak nan peyi tankou Etazini. Chèchè yo espekile ke diferans sa a ka atribiye a atitid yo konparativman pi liberal kretyen Alman yo.

Youn nan limit nan rechèch anvan yo sou sijè sa a se ke li te depann anpil sou pwòp tèt ou-rapòte atravè sondaj, ki ka sijè a prejije ak inexactitudes. Itilizasyon done panèl Suivi Entènèt yo bay yon mezi ki pi objektif ak egzak sou konpòtman moun yo sou Entènèt, tankou itilizasyon pònografi.

Chèchè yo sijere ke rezilta etid sa a defi sipozisyon anvan yo epi mete aksan sou enpòtans ki genyen nan sèvi ak metòd altènatif, tankou swiv entènèt, pou etidye sijè sansib tankou pònografi sou entènèt. Lè yo konte sou done swiv entènèt, chèchè yo ka kontoune limit ki asosye ak done pwòp tèt ou-rapòte, asire yon konpreyansyon pi konplè sou aktivite aktyèl moun yo sou entènèt.

An jeneral, etid sa a kontribye nan konpreyansyon nou sou relasyon ki genyen ant afilyasyon relijye ak itilizasyon pònografi sou entènèt nan Almay. Li mete aksan sou bezwen pou rechèch nuans ki konsidere diferans kiltirèl ak relijye lè yo egzamine konpòtman sa yo.

Sous: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Referans:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, Yon re-evalyasyon sou itilizasyon pònografi sou entènèt nan Almay: Yon konbinezon de swiv entènèt ak analiz done sondaj, Achiv nan konpòtman seksyèl (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8