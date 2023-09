Pwopriyete mekanik nan yon sèl-kouch nanoribbon MoS2 eksplore ak nouvo metòd mezi

By

Syantis ki soti nan Japon ak Lachin te fè yon etid sou pwopriyete yo mekanik nan yon sèl-kouch molybdenum disulfide (MoS2) nanoribbon ak bor fotèy. Ekip la te itilize mikwoskòp elèktron transmisyon in situ pou mennen ankèt sou modil Young nanoribbon yo an fonksyon lajè yo.

Chèchè yo te jwenn ke modil Young nan nanoribbon yo varye envers ak lajè yo, ak yon pi wo rèd kosyon obsève pou kwen fotèy yo. Rezilta yo, ki te pibliye nan jounal Advanced Science, kontribye nan yon pi bon konpreyansyon sou repons mekanik nanoribbon yo, ki enpòtan anpil pou aplikasyon yo nan aparèy elektwonik, detèktè, ak katalis.

Tradisyonèlman, kristal kwatz yo te itilize kòm resonators mekanik nan teknoloji Capteur. Sepandan, gen yon enterè k ap grandi nan nanomateryèl avanse tankou nanoribbon MoS2 yon sèl kouch pou potansyèl yo kòm resonator mens. Konprann pwopriyete fizik ak chimik nan bor nanoribbon se kle nan aplikasyon pratik yo nan aparèy sa yo.

Pou mezire pwopriyete mekanik nanoribbon yo, chèchè yo te devlope yon nouvo metòd mezi mikromekanik ki enkòpore yon resonator ekstansyon longè kwatz ki baze sou (LER) nan yon detantè mikwoskopi elektwonik transmisyon in situ (TEM). Metòd sa a te pèmèt pou mezi gwo presizyon nan estime konstan prentan ekivalan nanoribbons yo ki baze sou chanjman nan frekans sonorite LER la.

Lè yo retire kouch ki pi ekstèn nan yon multikouch MoS2 lè l sèvi avèk yon pwent tengstèn, chèchè yo te jwenn yon nanoribbon MoS2 yon sèl-kouch ak yon estrikti kwen fotèy. Yo te detèmine lajè ak longè nanoriban an nan imaj TEM yo epi yo itilize chanjman frekans LER la pou kalkile modil Young la.

Etid la revele ke modil Young nan nanoribbon yo varye selon lajè yo. Pou pi laj riban, modil la rete konstan, pandan y ap pou pi etwat riban anba a 3nm nan lajè, li te ogmante kòm lajè a diminye. Chèchè yo atribiye sa a nan yon pi wo rèd kosyon nan bor yo konpare ak enteryè a.

Kalkil teyori fonksyonèl dansite sipòte obsèvasyon yo, ki endike ke estrikti nan kwen fotèy nanoribbon yo te lakòz ogmante fòs kwen akòz flambe nan atòm Mo yo ak transfè elèktron nan atòm S yo.

Konprann pwopriyete yo mekanik nan MoS2 nanoribbon gen enplikasyon enpòtan pou konsepsyon nan nanokal, ultra-mens resonators mekanik. Konklizyon sa yo ta ka pave wout la pou devlopman nanodetèktè entegre nan aparèy chak jou, tankou smartphones ak mont, ki pèmèt siveyans an tan reyèl nan anviwònman an ak bay valè nimerik pou sans nan gou ak sant.

Sous: Chunmeng Liu et al, Stiffer Bonding of Armchair Edge in Single-Layer Molybdenum Disulfide Nanoribbons, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202303477