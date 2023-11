Enpak san parèy nan eripsyon vòlkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai sou stratosfè a

Eripsyon vòlkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai nan dat 15 janvye 2022, te gen konsekans byen lwen pi lwen pase destriksyon imedya ki te koze pa tsunami nan plizyè peyi. Yon etid resan te fè pa Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) ak University of Maryland revele ke eripsyon an te chanje siyifikativman chimi ak dinamik stratosfè a, ki mennen nan pèt rekò nan kouch ozòn nan atravè tout. Emisfè Sid la.

Eripsyon an te enjekte yon kantite ekstraòdinè vapè dlo—apeprè 300 milya liv—nan stratosfè tipikman sèk la. Entwodiksyon sa a toudenkou nan vapè dlo te mete stratosfè a nan teritwa enkoni, paske pa gen okenn eripsyon vòlkanik anvan nan istwa satelit anrejistre te lage yon volim masiv nan vapè dlo nan atmosfè a.

Piki nan vapè dlo, ansanm ak diyoksid souf volkan an emèt, te deklanche yon chèn evènman nan chimi atmosferik. Diyoksid souf la pwodui ayewosòl silfat, ki te fasilite nouvo reyaksyon chimik yo rive. Reyaksyon chimik sa yo, makonnen ak prezans vapè dlo, te mennen nan chanjman toupatou nan konsantrasyon gaz ak konpoze, ki gen ladan ozòn.

Enpak la sou kouch ozòn lan te pi pwononse nèf mwa apre eripsyon an, ak rediksyon ozòn rive nan nivo san parèy nan mwa Oktòb. Chanjman nan tanperati, sikilasyon, ak konsantrasyon divès kalite konpoze te gen efè byen lwen sou stratosfè a, ki fè eripsyon sa a pi gwo eksplozyon ki te janm anrejistre nan atmosfè a.

Avanse, chèchè yo planifye pou kontinye kontwole enpak vòlkan an pandan tout ane 2023 ak pi lwen. Nivo wo vapè dlo yo espere pèsiste nan stratosfè a pandan plizyè ane, sa ki kapab anplifye pèt ozòn nan Antatik la pandan vapè a ap deplase soti nan twopik yo pou ale nan pol Emisfè Sid la.

Rechèch inogirasyon sa a fè limyè sou konsekans byen lwen eripsyon vòlkanik yo epi mete aksan sou bezwen pou siveyans kontinye ak konpreyansyon enpak yo sou atmosfè ak klima nou an. Lè yo etidye evènman sa yo, syantis yo ka pi byen antisipe ak bese efè yo, finalman pwoteje balans lan delika nan anviwònman nou an.

