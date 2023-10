Astewoyid 33 Polyhymnia: Yon antite misterye ak ultra-dans

By

Chèchè nan University of Arizona nan Tucson te fè yon dekouvèt pè pandan y ap etidye astewoyid 33 Polyhymnia. Astewoyid sa a, ki te rele apre miz grèk kantik sakre yo, te pike enterè astrofizisyen akòz dansite enkwayab li yo. An reyalite, 33 Polyimnia tèlman dans ke syantis yo fè ipotèz li ka konpoze de eleman ki pa jwenn sou tablo peryodik la.

Posiblite pou astewoyid ki gen konpozisyon enkoni sou Latè se patikilyèman enpòtan pou moun ki enplike nan inisyativ min espas. Konpayi ki enterese nan min astewoyid pou metal presye tankou lò ta jwenn egzistans la nan eleman sa yo trè curieux.

Nan yon etid ki te pibliye nan European Physical Journal Plus, chèchè yo klase 33 Polyhymnia kòm yon objè ultradense kontra (CUDO) epi yo te jwenn ke li gen yon dansite mezire ki pi wo pase nenpòt eleman li te ye sou Latè. Yo espekile ke astewoyid sa a ka konpoze de eleman super lou lè moun pa t idantifye.

Dansite eleman ipotetik sa yo ta menm pi gran pase Osmium, ki se kounye a pi dans eleman ki estab natirèlman. Avèk yon nimewo atomik alantou 164, eleman sa yo ta depase Osmium nan dansite.

Ekip University of Arizona te eksplore pwopriyete eleman ki gen nimewo atomik ki pi wo pase sa ki sou tablo peryodik la. Malgre ke yo te egzamine eleman tankou Osmium ak lòt ki te pwodwi atifisyèlman ak nimewo atomik ki pi wo, yo pa t 'kapab jwenn nenpòt ki gen dansite mas ki ta ka konte pou obsèvasyon yo te fè sou 33 Polyhymnia.

Chèchè yo pwopoze ke si eleman superlou yo estab ase, yo ta ka potansyèlman egziste nan nwayo yo nan astewoyid dans tankou 33 Polyhymnia. Sa a ouvè posiblite kaptivan pou plis eksplorasyon ak konpreyansyon sou konpozisyon astewoyid nan sistèm solè nou an.

Efò resan NASA te fè pou etidye ak jwenn echantiyon nan astewoyid aliman ak rezilta Inivèsite Arizona a. Siksè rekiperasyon premye echantiyon astewoyid ki soti nan astewoyid Bennu, ansanm ak lansman veso espasyèl Psyche pou etidye astewoyid metalik Psyche, souliye enpòtans pou envestige kò selès sa yo. Misyon sa yo ta ka bay bonjan apèsi sou fòmasyon ak konpozisyon astewoyid yo, e yo te bay limyè sou istwa byen bonè nan sistèm solè nou an.

– University of Arizona chèchè, Ewopeyen an Physical Journal Plus