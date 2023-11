Vampire Stars: Pwospere nan sistèm Triple Star

Astwofizik gen lontan te kaptive pa divèsite zetwal yo ak konpòtman inik yo. Pandan ke kèk zetwal prefere yon egzistans solitè, lòt moun fòme pè oswa menm gwoup. Men, pami divès kalite aranjman gwan distribisyon, gen yon kalite spesifik ke yo rekonèt kòm zetwal vanpir, ki te jwenn yo pwospere nan sistèm zetwal trip.

Dènye rechèch ki te fèt pa syantis nan University of Leeds nan UK a te fè limyè sou fenomèn curieux sa a. Lè yo analize done ki soti nan satelit Gaia Ajans Espas Ewopeyen an, ki te sondaj prèske de milya objè selès, chèchè yo te dekouvri prèv ki sijere ke zetwal vanpir, ke yo rele tou Be zetwal, yo gen tandans egziste nan sistèm etwal trip.

Be zetwal yo se yon sou-ansanm nan zetwal B, karakterize pa vire rapid yo ak prezans nan yon disk sikonstans alantou yo. Etwal sa yo cho, klere, ble-blan souvan gen yon lòt etwal konpayon. Sepandan, rechèch la revele ke zetwal Be yo montre mwens siyati konpayon etwal konpare ak zetwal B regilye yo.

Pou devwale mistè sa a, syantis yo te egzamine yon seri done diferan epi yo te jwenn ke zetwal Be yo ta ka gen yon twazyèm etwal nan sistèm yo a ki aji kòm yon "vampir abitye." Prezans etwal adisyonèl sa a te kapab fòse etwal konpayon an pi pre zetwal Be avoris la, sa ki lakòz atmosfè a diminye. Twazyèm zetwal la, ki pi lwen, ka evade deteksyon, eksplike absans yo nan seri done inisyal la.

Konklizyon sa yo mete aksan sou konpleksite fòmasyon zetwal ak evolisyon, mete aksan sou enpòtans ki genyen nan etidye non sèlman sistèm etwal binè, men tou sistèm etwal trip. Chèchè prensipal René Oudmaijer fè remake ke nan dènye dekad la, astwonòm yo te rekonèt siyifikasyon binarite nan evolisyon gwan distribisyon. Sepandan, prèv la sijere ke wòl nan sistèm zetwal trip yo dwe kounye a dwe konsidere.

Kòm astwonòm yo kontinye eksplore syèl la lannwit lè l sèvi avèk teknoloji inovatè tankou Gaia, li vin klè ke etid la nan zetwal mande pou yon pèspektiv miltidimansyonèl. Dekouvèt zetwal vanpir k ap pwospere nan sistèm zetwal trip bay plis insight sou nati kaptivan ak divès linivè nou an.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

K: Kisa zetwal vanpir yo ye?

A: Zetwal vanpir, ke yo rele tou Be zetwal, se yon kalite etwal ki vire rapidman epi ki gen yon disk sikonstelè. Yo rele yo zetwal vanpir paske yo retire atmosfè zetwal konpayon yo.

K: Kisa rechèch la te revele sou zetwal vanpir yo?

A: Rechèch la sigjere ke zetwal vanpir, oswa Be zetwal, yo gen tandans egziste nan sistèm zetwal trip. Zetwal sa yo gen yon twazyèm etwal konpayon ki jwe yon wòl nan fòse zetwal konpayon an pi pre zetwal vanpir la.

K: Poukisa etid sistèm trip zetwal enpòtan?

A: Etidye non sèlman sistèm etwal binè, men tou sistèm etwal trip li enpòtan anpil pou konprann konpleksite fòmasyon zetwal yo ak evolisyon. Sistèm trip zetwal yo bay plis enfòmasyon sou divès kalite linivè a.

K: Ki jan rechèch sa a te fèt?

A: Syantis yo analize done ki soti nan satelit Gaia Ajans Espas Ewopeyen an, ki te fè sondaj prèske de milya objè selès. Lè yo etidye mouvman zetwal Be yo ak konpayon yo nan syèl la lannwit, yo te kapab idantifye prezans yon twazyèm etwal nan sistèm nan.

K: Kisa dekouvèt sa a vle di pou astrofizik?

A: Dekouvèt sa a mete aksan sou konpleksite sistèm zetwal yo ak nesesite pou yon pèspektiv miltidimansyonèl nan astrofizik. Konprann wòl sistèm trip zetwal yo ajoute yon nouvo dimansyon nan etid fòmasyon zetwal ak evolisyon.