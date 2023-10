Obsève etwal neutron kolizyon: Yon solisyon pou tansyon Hubble a

By

Astwofizisyen yo te pwopoze yon nouvo metòd pou adrese enkonsistans ki genyen nan mezire to ekspansyon Linivè a, souvan ke yo rekonèt kòm "Tansyon Hubble." Kominote astrofizik la ap goumen ak yon "Kriz nan kosmoloji" paske te gen enkonsistans nan mezire to ekspansyon an, ke yo rele tou Hubble Constant. Diferans sa a soti nan Nechèl Distans Cosmik la, kote astwonòm yo itilize diferan metòd pou mezire distans relatif yo sou echèl ki pi long yo.

Nan yon etid resan, yon ekip entènasyonal astrofizisyen te pwopoze yon nouvo apwòch pou mezire ekspansyon cosmic lè yo obsève zetwal netwon ki fè kolizyon, ke yo rele tou kilonovae. Chèchè yo te diskite ke lè yo etidye evènman sa yo, yo te kapab jwenn mezi konsistan nan Hubble Constant la ak rezoud tansyon Hubble a.

Galaksi nan linivè a ap deplase lwen youn ak lòt nan yon vitès ki toujou ap ogmante akòz ekspansyon nan espas tèt li. Obsèvasyon Edwin Hubble te fè nan kòmansman 20yèm syèk la te montre ke plis yon galaksi se pi lwen, se pi vit li ale. Sa a te mennen syantis yo eseye mezire konstan Hubble a, ki reprezante to ekspansyon linivè a.

Ekip chèchè yo sigjere ke etidye zetwal netwon ki fè kolizyon, ki lakòz eksplozyon kilonova, ta ka bay bonjan apèsi sou mezi distans nan Cosmos la. Lè yo analize eksplozyon sa yo, yo dekouvri simetri remakab, ki ka itilize kòm yon nouvo metòd pou mezi distans.

Pwopozisyon sa a baze sou rechèch anvan yo ki te demontre simetri esferik eksplozyon kilonova ak korelasyon yo ak fizik fondamantal yo. Konklizyon ekip la gen enplikasyon potansyèl pou mezire avèk presizyon laj linivè a.

An konklizyon, lè yo obsève zetwal netwon k ap fè kolizyon, astwofizisyen yo espere rezoud diferans ki genyen nan mezire to ekspansyon Linivè a epi rekonsilye tansyon Hubble a. Metòd roman mezi distans sa a ta ka mennen nan estimasyon pi egzak nan Hubble Constant la ak debloke nouvo apèsi sou nati Cosmos la.

